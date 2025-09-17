Close Menu
Nota stampa – Servizi minimi garantiti dal Comune di Parma in occasione dello sciopero generale del 22 settembre

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Nota stampa
I servizi minimi garantiti dal Comune di Parma in occasione dello sciopero generale di lunedì 22 settembre 2025
Parma, 17 settembre 2025. Si comunica che è stato proclamato da USB P.I. – Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego – uno sciopero generale di tutti i settori della Pubblica Amministrazione e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’intera giornata di lunedì 22 settembre.
Nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali come segue:
Servizi Demografici ed Elettorali – Stato Civile: saranno garantiti i servizi di denunce nascite e decessi;
Polizia Locale: pronto intervento per incidenti e situazioni di emergenza, Centrale Operativa;
Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare tempestivamente ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;
Servizi Sociali: Centri Diurni e Spazi Collettivi effettueranno il normale orario di apertura, il servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani verrà erogata normalmente, come pure il Servizio Accoglienza Emergenza Minori.
Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del Comune compreso il Servizio Sportello e Relazioni con il Cittadino al DUC.

