GOLF – Italian Challenge Open al via: Celli, Paratore e Mazzoli tra i favoriti

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 PRO-AM Italian Challenge Open
PRO-AM RESULTS
Wednesday, 17 September
PROFESSIONAL
AMATEUR 1
AMATEUR 2
AMATEUR 3
SCORE
Back 9
Last 6
Last 3
Last Hole
JC RITCHIE
Gloria Luna
Elisabetta Parise
Lorenzo Venturini
Manfredi MANICA
Carlo Confidati
Alberto Santini
Michele Paramatti
Félix MORY
Adriana Floare Gorgan
Gaetano Verrigni
Luca Ghinassi
Lorenzo SCALISE
Gerardo Bianchetti
Lorenzo Campanile
Giorgio Baiocchi
Enrico DI NITTO
Giuseppe Saccà
Francesca Mezzano
Giovanni Alibrandi
Anders Emil EJLERSEN
Emilio Carelli
Donatella Genga
Marcello Macchia
Palmer JACKSON
Stefano Locatelli
Claudia Del Duce
Maurizio Della Camera
Daniel YOUNG
Paolo Giuntarelli
Antonio Gazzellone
Alessio Gattamelata
David HORSEY
Giovanna Simmons
Federico Carletti
Flaminia Cilento
Michele ORTOLANI
Wilson Guidi
Maurizio Guidi
Gabriele Bartoletti
Renato PARATORE
Lorenzo Marronaro
Antonio Lombardo
Prisca Taruffi
Jacopo VECCHI FOSSA
Edoardo Biagi
Antonino Puccio
Alessandro Petrianni
Jonathan GØTH-RASMUSSEN
Sandro Marini
Giuseppe Incocciati
Marco Bertucci
Victor PASTOR
Carlo Santini
Marina Elmi
Filippo CELLI
Franco Piras
Benedetto Lattanzi
Riccardo Luciano
James MORRISON
Giuseppe Tisone
Fausto D’amore
Francesco Caporali
