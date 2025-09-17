Close Menu
FINAL 8 di COPPA DAVIS – Effettuato il sorteggio a Bologna, subito Italia-Austria

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Gentile collega,
questa mattina, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore a Bologna, si è tenuta la Cerimonia di Sorteggio della Final 8 di Coppa Davis.
Alla presenza del Presidente della FITP Angelo Binaghi, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Direttore del Torneo Feliciano Lopez, del Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, dell’Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune Bologna Roberta Li Calzi, e del Referee Riccardo Ragazzini è stato effettuato il primo atto ufficiale della prestigiosa manifestazione che vede impegnate le otto migliori nazionali del mondo. Questo l’esito del sorteggio:
1.
ITALIA vs AUSTRIA
**Gli azzurri, bi-campioni del mondo in carica, debutteranno il 19 novembre alle ore 16:00**
(3) FRANCIA vs BELGIO
(4) REPUBBLICA CECA vs SPAGNA
(2) GERMANIA vs ARGENTINA
L’evento è in programma – dal 18 al 23 novembre 2025 – sulla ‘SuperTennis Arena’ di BolognaFiere.
