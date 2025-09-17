Close Menu
Trending
mercoledì 17 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Elezione dei giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale presso il Tribunale per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 COMUNICATO STAMPA n. 125/25
Lussemburgo, 17 settembre 2025
Elezione dei giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale
presso il Tribunale per il trattamento delle domande di pronuncia
pregiudiziale
A seguito del rinnovo parziale dei Membri del Tribunale 1 e dell’elezione del Presidente 2, del Vicepresidente 3 e dei
Presidenti di sezione 4 del Tribunale dell’Unione europea, il 17 settembre 2025 i giudici del Tribunale hanno eletto, al
loro interno, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di
pronuncia pregiudiziale.
Essi sono:
Maya Brkan
José Martín y Pérez de Nanclares.
Per di più, Hervé Cassagnabère e Louise Spangsberg Grønfeldt sono stati eletti quale giudici chiamati a sostituire i
suddetti avvocati generali in caso di loro impedimento.
Il loro mandato durerà dal 17 settembre 2025 al 31 agosto 2028.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Restate in contatto!
V. comunicato stampa n. 121/25 del 15 settembre 2025.
V. comunicato stampa n. 122/25 del 16 settembre 2025.
V. comunicato stampa n. 123/25 del 16 settembre 2025.
V. comunicato stampa n. 124/25 del 17 settembre 2025.
Direzione della Comunicazione

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl