Lussemburgo, 17 settembre 2025
Elezione dei giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale
presso il Tribunale per il trattamento delle domande di pronuncia
pregiudiziale
A seguito del rinnovo parziale dei Membri del Tribunale 1 e dell’elezione del Presidente 2, del Vicepresidente 3 e dei
Presidenti di sezione 4 del Tribunale dell’Unione europea, il 17 settembre 2025 i giudici del Tribunale hanno eletto, al
loro interno, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di
pronuncia pregiudiziale.
Essi sono:
Maya Brkan
José Martín y Pérez de Nanclares.
Per di più, Hervé Cassagnabère e Louise Spangsberg Grønfeldt sono stati eletti quale giudici chiamati a sostituire i
suddetti avvocati generali in caso di loro impedimento.
Il loro mandato durerà dal 17 settembre 2025 al 31 agosto 2028.
