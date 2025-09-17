comunicato stampa nr. 3

(AGENPARL) – Wed 17 September 2025 Questura di BolzanoQuästur Bozen
LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA A BOLZANO UNA PERSONA, CHE AVEVA AGGREDITO CON VIOLENZA IL FRATELLO IN VIA CAGLIARI, CAUSANDO ALLARME TRA I CITTADINI
Nel pomeriggio odierno, sono giunte numerose telefonate al 112, pervenute da cittadini che segnalavano una violenta lite tra due persone in via Cagliari.
Giunti sul posto immediatamente sul posto, i poliziotti della accertavano che i fatti vedevano coinvolti due fratelli e che, durante le fasi concitate della lite, uno danneggiava con un bastone due autovetture, riconducibili al congiunto che poi fuggiva a bordo di una delle macchine, andando infine a collidere contro un palo, nella vicina via Palermo.
Entrambi i contendenti venivano bloccati e accompagnati in Questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, un cittadino italiano di 42 anni, pluripregiudicato, veniva denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato e porto di oggetto atto ad offendere.
Nel corso dell’episodio nessuno rimaneva ferito.
