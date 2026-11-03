INVITO STAMPA AUSL ROMAGNA: INAUGURAZIONE NUOVA TAC ALL’OSPEDALE DI FORLI’ (Martedì 17 novembre, ore 9,30, Ospedale di Forlì)

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - siamo lieti di invitarVi all'inaugurazione della prima TAC con tecnologia Photon-Counting in Emilia – Romagna, donata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che si terrà Martedì 17 novembre 2026, alle ore 9:30, presso la Sala Pieratelli nel Padiglione Morgagni dell'Ospedale "G.B. Morgagni – L. Pierantoni" di Forlì.
Interverranno il dott. Tiziano Carradori, Direttore Generale dell'Ausl Romagna, il dottor Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e il dottor Francesco Sintoni, Direttore ad interim del Presidio ospedaliero di Forlì.