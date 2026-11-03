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Diritto & Giustizia

Un giudice britannico assume un ruolo chiave nel difendere il diritto internazionale presso la Corte internazionale di giustizia

Floriana CutiniBy Nessun commento3 Mins Read
  • Il professor Dapo Akande eletto giudice della Corte internazionale di giustizia in seguito alla cruciale votazione delle Nazioni Unite. 
  • Un importante avvocato e accademico di fama internazionale ha ricevuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite.
  • Le elezioni sottolineano l’impegno del Regno Unito nei confronti dello stato di diritto internazionale, con il ritorno in tribunale di un giudice britannico dopo 9 anni.

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Il professor Dapo Akande, nuovo giudice del Regno Unito, è stato eletto oggi giudice della Corte internazionale di giustizia (CIG).

In un mondo sempre più complesso, il professor Akande svolgerà un ruolo chiave e indipendente nel garantire che la Corte continui a tutelare lo stato di diritto internazionale. 

Per quasi un decennio il Regno Unito non ha avuto un giudice presso la Corte Internazionale di Giustizia, ma in seguito a una campagna sostenuta dal Primo Ministro, dai ministri britannici e dai diplomatici di tutto il mondo, la professoressa Akande sarà ora giudice presso la CIG per i prossimi 9 anni.

Il Primo Ministro Andy Burnham ha dichiarato:

“Queste elezioni rappresentano un chiaro segnale per i nostri partner: il Regno Unito è tornato sulla scena mondiale ed è pronto a fare la sua parte per garantire la stabilità globale e difendere lo stato di diritto.”

“Il professor Akande apporterà integrità, rigore giuridico e competenza indipendente alla Corte Internazionale di Giustizia e sono incredibilmente orgoglioso che rappresenti il ​​Regno Unito.”

Il professor Dapo Akande ha affermato:

“Sono profondamente onorato di essere stato eletto alla Corte Internazionale di Giustizia.”

“Sono profondamente grato a tutti gli Stati che hanno riposto la loro fiducia in me. Mi impegno a servire con indipendenza e a decidere i casi sulla base di un’applicazione fedele e imparziale del diritto. Non vedo l’ora di contribuire al lavoro fondamentale della CIG, aiutando a risolvere le controversie con mezzi pacifici, insieme agli altri colleghi eletti oggi.”

Il ministro degli Esteri Ed Miliband ha dichiarato:

“Ovunque vada nel mondo, le persone mi dicono quanto sia straordinario il professor Akande e siamo stati orgogliosi di sostenere la sua campagna. Sono convinto che la sua competenza giuridica, la sua indipendenza e il suo impegno per il diritto internazionale lo renderanno una risorsa preziosa per la Corte e per la comunità internazionale.”

“Questa è una vittoria per l’impegno del Regno Unito nei confronti dello stato di diritto e per la nostra capacità di difendere i nostri valori sulla scena mondiale.”

Il professor Akande, docente di diritto internazionale pubblico e membro dell’All Souls College di Oxford, è anche membro eletto della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite.

Originariamente avvocato abilitato in Nigeria, e ora uno dei più importanti avvocati internazionali del Regno Unito, con quasi trent’anni di esperienza come studioso e professionista, il professor Akande ha costruito una carriera di portata globale.

Ha svolto il ruolo di avvocato, consulente ed esperto in cause dinanzi a corti e tribunali internazionali, tra cui la Corte Internazionale di Giustizia.

In qualità di consulente indipendente, ha fornito consulenza a governi di Stati appartenenti a tutti e cinque i gruppi regionali delle Nazioni Unite, nonché a organizzazioni internazionali tra cui le Nazioni Unite e l’Unione Africana.

(AGENPARL)
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