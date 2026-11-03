Un giudice britannico assume un ruolo chiave nel difendere il diritto internazionale presso la Corte internazionale di giustizia

Il professor Dapo Akande eletto giudice della Corte internazionale di giustizia in seguito alla cruciale votazione delle Nazioni Unite.

Un importante avvocato e accademico di fama internazionale ha ricevuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Le elezioni sottolineano l’impegno del Regno Unito nei confronti dello stato di diritto internazionale, con il ritorno in tribunale di un giudice britannico dopo 9 anni.

Il professor Dapo Akande, nuovo giudice del Regno Unito, è stato eletto oggi giudice della Corte internazionale di giustizia (CIG).

In un mondo sempre più complesso, il professor Akande svolgerà un ruolo chiave e indipendente nel garantire che la Corte continui a tutelare lo stato di diritto internazionale.

Per quasi un decennio il Regno Unito non ha avuto un giudice presso la Corte Internazionale di Giustizia, ma in seguito a una campagna sostenuta dal Primo Ministro, dai ministri britannici e dai diplomatici di tutto il mondo, la professoressa Akande sarà ora giudice presso la CIG per i prossimi 9 anni.

Il Primo Ministro Andy Burnham ha dichiarato:

“Queste elezioni rappresentano un chiaro segnale per i nostri partner: il Regno Unito è tornato sulla scena mondiale ed è pronto a fare la sua parte per garantire la stabilità globale e difendere lo stato di diritto.”

“Il professor Akande apporterà integrità, rigore giuridico e competenza indipendente alla Corte Internazionale di Giustizia e sono incredibilmente orgoglioso che rappresenti il ​​Regno Unito.”

Il professor Dapo Akande ha affermato:

“Sono profondamente onorato di essere stato eletto alla Corte Internazionale di Giustizia.”

“Sono profondamente grato a tutti gli Stati che hanno riposto la loro fiducia in me. Mi impegno a servire con indipendenza e a decidere i casi sulla base di un’applicazione fedele e imparziale del diritto. Non vedo l’ora di contribuire al lavoro fondamentale della CIG, aiutando a risolvere le controversie con mezzi pacifici, insieme agli altri colleghi eletti oggi.”

Il ministro degli Esteri Ed Miliband ha dichiarato:

“Ovunque vada nel mondo, le persone mi dicono quanto sia straordinario il professor Akande e siamo stati orgogliosi di sostenere la sua campagna. Sono convinto che la sua competenza giuridica, la sua indipendenza e il suo impegno per il diritto internazionale lo renderanno una risorsa preziosa per la Corte e per la comunità internazionale.”

“Questa è una vittoria per l’impegno del Regno Unito nei confronti dello stato di diritto e per la nostra capacità di difendere i nostri valori sulla scena mondiale.”

Il professor Akande, docente di diritto internazionale pubblico e membro dell’All Souls College di Oxford, è anche membro eletto della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite.

Originariamente avvocato abilitato in Nigeria, e ora uno dei più importanti avvocati internazionali del Regno Unito, con quasi trent’anni di esperienza come studioso e professionista, il professor Akande ha costruito una carriera di portata globale.

Ha svolto il ruolo di avvocato, consulente ed esperto in cause dinanzi a corti e tribunali internazionali, tra cui la Corte Internazionale di Giustizia.

In qualità di consulente indipendente, ha fornito consulenza a governi di Stati appartenenti a tutti e cinque i gruppi regionali delle Nazioni Unite, nonché a organizzazioni internazionali tra cui le Nazioni Unite e l’Unione Africana.