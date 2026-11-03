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Arte e cultura

Al Teatro Prati la nuova stagione si apre con “L’Ospite Gradito”, commedia corale di Peppino De Filippo. Un classico che, grazie al regista e attore Fabio Gravina, punta all’autenticità teatrale. Il trionfo della tradizione in una comicità senza tempo.

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Dal 13 novembre al 31 dicembre 2026

In un’epoca dominata dai ritmi frenetici, nella quale persino il linguaggio teatrale trova scorciatoie anche scenografiche il regista e attore Fabio Gravina sceglie la rotta ostinata  dell’autenticità artigianale. Ed ancora una volta si prepara a salire sul palco del Teatro Prati, di cui è anche Direttore Artistico, con un grande classico della commedia napoletana: “L’Ospite gradito” di Peppino De Filippo, in scena dal 13 novembre al 31 dicembre 2026. Niente pixel luminosi, ma costumi e scenografia che seguono fedelmente l’opera con stoffe e oggetti d’epoca individuati con cura maniacale. Un vero atto d’amore verso la grande tradizione teatrale del Novecento. In questo piccolo gioiello d’arte comica la vita del commendator Gervasio Savastani trascorre serena e agiata. Tutto sembra perfetto: gli affari prosperano e la figlia è in procinto di convolare a nozze. Nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno, si presenta però a casa sua un vecchio compagno di scuola, Walter Sotterra. L’uomo è da tempo emarginato da tutti a causa della sinistra fama di portare sfortuna (noto come menagramo o iettatore). Gervasio, uomo razionale e di buon cuore, si commuove per la triste storia dell’amico e decide di ospitarlo, sfidando le superstizioni della famiglia e dei conoscenti. Da quel momento, tuttavia, la casa dei Savastani diventa teatro di una serie di eventi disastrosi e inspiegabili.  Sul palco, il confronto tra il Gervasio Savastano di Fabio Gravina e il Walter Sotterra di Corrado Taranto regala momenti di vero teatro, grazie ad un grande cast solido e affiatato come: Patrizia Santamaria (Teresa), Antonio Conte (Cav. Donati), Geremia Longobardo (Rag. Spirito), Fausto Morciano (nel doppio ruolo di Faustino e Felice Sorridente), Sara Scotto Di Luzio (Rosina) e Francesca Antonucci (la cameriera Tina). Un lavoro d’orchestra reso fortificato anche dalle musiche originali del Maestro Mariano Perrella. “L’Ospite gradito” , commedia in tre atti prodotta da Arte del Teatro s.r.l., riesce nell’intento di dimostrare che, nonostante tutto, ancora oggi il teatro è più vivo che mai perché c’è bisogno di emozionare davvero, oltre lo schermo di uno smartphone.

(AGENPARL)
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