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Politica Interna

Cybersecurity: Mauri (Pd), non basta dichiararsi preoccupati, governo spieghi come proteggere il Paese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - “Le parole del ministro Piantedosi sull’attacco informatico che ha colpito la catena del freddo dei supermercati in diversi Paesi europei sollevano una questione che va oltre l’accertamento delle responsabilità di questo episodio. Se siamo veramente di fronte a un’iniziativa coordinata a livello europeo, siamo davanti a un problema di sicurezza nazionale perché possono essere messe in crisi le infrastrutture strategiche, la continuità dei servizi essenziali e la sicurezza dei cittadini. Non basta dire che i tecnici dell’Agenzia per la cybersicurezza e della Polizia postale sono al lavoro. Il governo deve spiegare quali strumenti di prevenzione e protezione siano stati messi in campo e quali investimenti siano stati realizzati per fronteggiare queste minacce, soprattutto perché in questi anni ha fatto poco o niente. La sicurezza oggi passa molto dalla capacità di difendere reti informatiche, sistemi logistici e servizi da cui dipende la vita quotidiana di milioni di persone.  Ci dica il governo cosa intenda fare, visto che sulla cybersicurezza l’unica cosa in cui eccelle sono i convegni a cui partecipa e gli allarmi che lancia. Peccato che il governo dovrebbe risolverli i problemi, e non evocarli”. Così il deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico.

(AGENPARL)
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