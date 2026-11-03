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Educazione

SCUOLA, VALDITARA: “EDUCAZIONE FINANZIARIA ESSENZIALE PER DIFFONDERE LA CULTURA DELLA LEGALITÀ, IL RISPETTO DEL DENARO, DEL BENE COMUNE E DELLA PROPRIETÀ PRIVATA”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2026 - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, hanno rinnovato il Protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 per promuovere nelle scuole la conoscenza dei principi che regolano l’utilizzo delle risorse pubbliche e sensibilizzare gli studenti sull’importanza di una loro gestione corretta e responsabile.

L’accordo conferma l’impegno comune delle due istituzioni volto a favorire iniziative formative rivolte agli studenti e ai docenti, con particolare attenzione agli strumenti di tutela della legalità finanziaria e al contrasto degli sprechi.

“L’educazione finanziaria è anche educazione alla legalità. Vogliamo insegnare ai nostri giovani il valore del denaro, il rispetto della proprietà privata e la tutela del bene comune. Ogni euro pubblico sprecato, sottratto o utilizzato illegalmente è una risorsa sottratta ai cittadini, ai servizi e al futuro del Paese. La scuola deve trasmettere con forza questi principi, educando le nuove generazioni alla responsabilità, all’onestà e al rispetto delle regole. Conoscere il funzionamento dell’economia e della finanza significa anche imparare a riconoscere e contrastare abusi, sprechi e comportamenti illeciti. Con il rinnovo del Protocollo con la Procura generale della Corte dei conti rafforziamo il nostro impegno per una cultura della legalità che parta dai banchi di scuola. Perché il rispetto del denaro, della proprietà privata e delle risorse di tutti è alla base di una società libera, giusta e responsabile”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, Pio Silvestri, ha ricordato “il ruolo dell’Istituto nel perseguimento dei precetti costituzionali del buon andamento e dell’efficienza della Pubblica amministrazione, che si consegue attraverso l’esercizio delle diverse funzioni di controllo e giurisdizionali. La divulgazione nelle scuole delle attività della Corte induce, in capo ai cittadini di domani, la consapevolezza del rispetto delle regole che sovrintendono alla gestione delle risorse pubbliche destinate a soddisfare le necessità della collettività. L’educazione alla legalità finanziaria favorisce il senso di appartenenza e di vicinanza alle Istituzioni nonché la crescita culturale del Paese”.

(AGENPARL)
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