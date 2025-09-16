(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 Comunicato
stampa n. 9.007
Venerdì 19 chiusura anticipata alle ore 11:00
delle scuole cittadine
Benevento,
16 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre, presumibilmente tra le ore 12:50 e
13:50, nella città di Benevento transiterà la prima tappa della 10° edizione
del Giro Mediterraneo in rosa (gara ciclistica a tappe riservata alle donne) e,
pertanto, alcune strade saranno momentaneamente chiuse al traffico per
consentire il passaggio della corsa.
Considerata
la necessità di consentire il rientro degli studenti, degli insegnanti e del
personale scolastico alle proprie abitazioni anche nei comuni limitrofi, con
apposita ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura anticipata alle ore
11:00 delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado,
compresi gli asili nido ed esclusi il Conservatorio Statale di Musica “N. Sala”
e le Università, che si determineranno autonomamente.
