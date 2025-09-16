TS 16/9/2025 RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL COMUNE DI TRIESTE: AGOSTO 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE
16/9/2025
RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL
COMUNE DI TRIESTE: AGOSTO 2025
Nel mese di AGOSTO 2025 la stima definitiva dell’indice dei prezzi al consumo per
l’intera collettività (NIC) del Comune di Trieste ha registrato un +0.1 % rispetto a
LUGLIO 2025 (congiunturale) e un +1.9% rispetto ad AGOSTO 2024 (tendenziale).
Nel precedente mese di LUGLIO 2025 la variazione congiunturale era +0.6% e la
tendenziale,+2.1%
Si allegano per un maggior approfondimento le variazioni “per classi” e “per
divisioni”.
