(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 LAVORO. LA PORTA (FDI): SOLIDARIETA’ A LAVORATORI AGGREDITI A MONTEMURLO, BASTA SFRUTTAMENTO
“Esprimo solidarietà ai lavoratori che oggi sono stati aggrediti semplicemente perché stavano esercitando il loro diritto a scioperare davanti all’Alba, un’ aziende tessile del distretto, a Montemurlo. Ancora violenza in un sistema che sfrutta i lavoratori e che è sempre più diffuso nel distretto parallelo. Noi siamo fermamente intenzionati a combattere lo sfruttamento e la notizia dell’aggressione di oggi ci dice che affrontare la questione è una priorità. Fratelli d’Italia non è stata assente in questo periodo. Grazie all’impegno del governo e del Parlamento sono state autorizzate le assunzioni di 514 nuovi ispettori di vigilanza inps ed inail, tra questi 63 in Toscana. Governo e Parlamento stanno affrontando molto seriamente la questione dello sfruttamento del lavoro accendendo un faro nello specifico sulla provincia di Prato come dimostra la presenza della commissione Lavoro degli scorsi mesi”.
Lo ha detto il deputato pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 LAVORO. LA PORTA (FDI): SOLIDARIETA’ A LAVORATORI AGGREDITI A MONTEMURLO, BASTA SFRUTTAMENTO