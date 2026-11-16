Close Menu
Trending
lunedì 16 Novembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MANIFESTAZIONI A PARMA, RUSSO (FDI): GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE, SMENTITA LA NARRAZIONE DI UN GOVERNO CHE REPRIME IL DISSENSO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - "Un plauso sincero alla Questura di Parma e a tutte le Forze dell'Ordine che ieri hanno gestito con grande professionalità una giornata tutt'altro che semplice. I dati di queste ore raccontano di quasi 20 mila persone, in due manifestazioni di segno opposto, molto partecipate da una parte e dall'altra, che si sono svolte senza incidenti. Non era affatto scontato ed è giusto riconoscere il merito di chi, con un ottimo lavoro di coordinamento e prevenzione, ha garantito a tutti la possibilità di manifestare in sicurezza. C'è poi un dato politico che merita di essere sottolineato: da mesi la sinistra dipinge il Governo Meloni come autoritario, accusandolo di voler comprimere le libertà e soffocare il dissenso. Eppure, quanto accaduto ieri a Parma racconta una realtà diametralmente opposta: due piazze, due visioni radicalmente diverse, entrambe libere di manifestare e di esprimere le proprie idee, senza incidenti né tensioni. La migliore smentita, nei fatti, alla narrazione di chi continua a evocare inesistenti derive autoritarie, che peraltro finora abbiamo visto sempre a sinistra. È anche questo un risultato del Governo Meloni, che ha fatto della sicurezza una priorità senza mai mettere in discussione il diritto di manifestare. Perché libertà e ordine pubblico non sono in contraddizione, ma devono andare di pari passo. E la nostra città, ieri, ne è stata la dimostrazione". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Gaetana Russo.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl