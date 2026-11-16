MANIFESTAZIONI A PARMA, RUSSO (FDI): GRAZIE A FORZE DELL’ORDINE, SMENTITA LA NARRAZIONE DI UN GOVERNO CHE REPRIME IL DISSENSO

(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - "Un plauso sincero alla Questura di Parma e a tutte le Forze dell'Ordine che ieri hanno gestito con grande professionalità una giornata tutt'altro che semplice. I dati di queste ore raccontano di quasi 20 mila persone, in due manifestazioni di segno opposto, molto partecipate da una parte e dall'altra, che si sono svolte senza incidenti. Non era affatto scontato ed è giusto riconoscere il merito di chi, con un ottimo lavoro di coordinamento e prevenzione, ha garantito a tutti la possibilità di manifestare in sicurezza. C'è poi un dato politico che merita di essere sottolineato: da mesi la sinistra dipinge il Governo Meloni come autoritario, accusandolo di voler comprimere le libertà e soffocare il dissenso. Eppure, quanto accaduto ieri a Parma racconta una realtà diametralmente opposta: due piazze, due visioni radicalmente diverse, entrambe libere di manifestare e di esprimere le proprie idee, senza incidenti né tensioni. La migliore smentita, nei fatti, alla narrazione di chi continua a evocare inesistenti derive autoritarie, che peraltro finora abbiamo visto sempre a sinistra. È anche questo un risultato del Governo Meloni, che ha fatto della sicurezza una priorità senza mai mettere in discussione il diritto di manifestare. Perché libertà e ordine pubblico non sono in contraddizione, ma devono andare di pari passo. E la nostra città, ieri, ne è stata la dimostrazione". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Gaetana Russo.
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