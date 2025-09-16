Close Menu
martedì 16 Settembre 2025
GIUSTIZIA, DE CORATO (FDI): «STUPRATORE SAN ZENONE LIBERO GRAZIE ALLA GIUDICE NONOSTANTE AVVERTIMENTO QUESTORE. PRESENTERO’ INTERPELLANZA».

By
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 16 September 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
Milano, 16 Settembre 2025 – «Quanto accaduto a San Zenone al Lambro la fine
dello scorso mese doveva e poteva essere evitato. Dopo che il Questore e
l’Arma avevano segnalato la pericolosità dell’uomo di origine maliane
Harouna Sangare – visti anche i numerosi precedenti di violenza e
maltrattamenti dello stesso – chiedendone il trattenimento presso il Cpr,
la Giudice del Tribunale di Milano Meyer ha ribaltato tutto, non solo non
convalidandone il fermo ma addirittura liberando il venticinque che poi,
come abbiamo letto, ha fatto quello che non doveva verificarsi. Tutto ciò,
in un Paese civile come la nostra Nazione, non può e non deve avvenire,
perché lo Stato ha il dovere di proteggere e tutelare i cittadini onesti
garantendo giustizia. Al riguardo presenterò un’interpellanza alla Camera,
è necessario un intervento del Ministero della Giustizia su questa delicata
vicenda che ha dell’incredibile».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.

