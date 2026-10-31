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Puglia

Agenzia nr. 1937 – Il valore dell’altruismo: encomio della Regione Puglia e di Tommaso Gioia ai bagnini eroi di Ostuni

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Cerimonia nella Sala dei Sindaci di Palazzo di Città per celebrare il salvataggio compiuto il 13 agosto sulla spiaggia di Santa Lucia. Il consigliere regionale del gruppo Prossima Tommaso Gioia ha proposto e consegnato le targhe istituzionali, alla presenza della commissaria straordinaria Erminia Cicoria e dei rappresentanti delle istituzioni.

Un gesto di coraggio e altruismo che diventa esempio per l'intera comunità. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 ottobre 2026, nella Sala dei Sindaci di Palazzo di Città a Ostuni, si è svolta la cerimonia di conferimento di un riconoscimento istituzionale ad Angelo Marzio e Joel Saponaro, i due bagnini protagonisti del salvataggio avvenuto lo scorso 13 agosto sulla spiaggia di Santa Lucia.

Sono stato io a proporre e attribuire le targhe della Regione Puglia, che ha voluto valorizzare pubblicamente l'intervento dei due giovani, capaci di agire con prontezza e determinazione in una situazione di pericolo, mettendo la propria professionalità al servizio della vita umana.

Alla cerimonia ha partecipato la commissaria straordinaria del Comune di Ostuni, Erminia Cicoria. Presenti anche i delegati del prefetto, Dott.ssa Angela Barbato, e del questore, l'ispettore Tamborrino della Polizia di Stato, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a un episodio che ha messo in luce il valore del senso civico e della solidarietà.

(AGENPARL)
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