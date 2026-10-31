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Politica Interna

ISTAT, TORTO-CAROTENUTO (M5S): PIL FERMO E INFLAZIONE AI MASSIMI DA 2023, DISASTRO MELONI

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - ROMA, 30 OTTOBRE 2026 – "Con 209 miliardi di euro di Pnrr lasciati in eredità dal presidente Conte, il Governo Meloni è riuscito nell'impresa di tenere fermo il Paese. Nel terzo trimestre 2026 il Pil non è cresciuto, l'inflazione ha raggiunto il livello più alto da agosto 2023 e a settembre la cassa integrazione è aumentata di quasi l'84% in un solo mese. A completare il quadro c'è una legge di Bilancio deludente, che sarà ricordata per la farsa delle targhe personalizzate e non per le risposte ai problemi degli italiani. Il risultato è un altro anno condannato alla crescita dello zero-virgola. Meloni ascolti studenti e lavoratori che anche oggi manifestano in tutta Italia chiedendo meno armi e più salari, esattamente il contrario delle politiche portate avanti dal Governo in questi quattro anni. Quando saremo al Governo cambieremo radicalmente direzione, rimettendo al centro lavoro, salari, crescita e benessere delle persone". Lo affermano in una nota i capigruppo del M5S nelle commissioni Bilancio e Lavoro della Camera Daniela Torto e Dario Carotenuto.

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