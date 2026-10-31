Polonia, Nawrocki entra di notte nel Tribunale costituzionale: scontro con i giudici, accuse di golpe e consultazioni urgenti

La sospensione dei vertici della Corte provoca proteste a Varsavia e il rientro anticipato del presidente dal viaggio verso il Senegal. Il confronto tra il governo Tusk e l’opposizione conservatrice si trasforma in una battaglia sulla legittimità delle istituzioni, mentre cresce la preoccupazione per la stabilità costituzionale del Paese.

VARSAVIA, 31 ottobre 2026 – La Polonia attraversa una delle fasi più delicate della lunga crisi che da oltre un decennio coinvolge il suo sistema giudiziario. Nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre, il presidente della Repubblica Karol Nawrocki è entrato personalmente nella sede del Tribunale costituzionale di Varsavia, dopo aver interrotto un viaggio ufficiale verso il Senegal per rientrare in patria. L’intervento del capo dello Stato è avvenuto mentre centinaia di manifestanti protestavano contro la sospensione del presidente della Corte, Bogdan Święczkowski, e del vicepresidente Bartłomiej Sochański, in un clima di crescente tensione tra il governo del primo ministro Donald Tusk e l’opposizione conservatrice. Le forze di polizia hanno presidiato l’edificio e fermato tre persone dopo che alcuni manifestanti avevano superato una recinzione e lanciato oggetti contro gli agenti. Il confronto, inizialmente concentrato sulla guida del Tribunale, ha così assunto le dimensioni di uno scontro diretto tra le principali istituzioni dello Stato, accompagnato da accuse di colpo di Stato formulate dall’opposizione e dalla dirigenza contestata della Corte.

La crisi è precipitata nel pomeriggio di venerdì, quando la giudice Anna Korwin-Piotrowska ha annunciato la sospensione dei vertici del Tribunale costituzionale e l’assunzione temporanea delle funzioni di presidente. La decisione è stata immediatamente contestata da Święczkowski e dai suoi sostenitori, che non riconoscono alla magistrata l’autorità per adottare un simile provvedimento. Il contrasto riguarda una questione che supera la semplice sostituzione di due dirigenti: la legittimità stessa della composizione della Corte e il diritto dei giudici designati dall’attuale maggioranza parlamentare a esercitare le proprie funzioni. La controversia si è rapidamente trasferita all’esterno dell’edificio, dove esponenti del partito Diritto e Giustizia (PiS) hanno denunciato un tentativo di controllo politico dell’istituzione. Il leader conservatore Jarosław Kaczyński ha parlato di un attacco al Tribunale, mentre altri rappresentanti dell’opposizione hanno utilizzato espressioni ancora più gravi, descrivendo l’iniziativa come un colpo di Stato contro l’ordine costituzionale.

L’intervento notturno del presidente e lo scontro sulla legittimità della Corte

La decisione di Nawrocki di interrompere la missione diplomatica in Senegal ha rappresentato un passaggio decisivo nell’escalation. Il presidente ha annunciato pubblicamente il proprio rientro, sostenendo che la gravità degli avvenimenti richiedesse la sua presenza in Polonia, e poco prima dell’una di notte è arrivato davanti al Tribunale costituzionale. Le immagini diffuse dai media mostrano momenti di tensione durante l’ingresso nell’edificio, con il capo dello Stato impegnato ad attraversare un gruppo di persone presenti nei pressi dell’accesso. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, vi sarebbero stati contatti fisici durante il passaggio, ma la dinamica precisa dell’episodio e le eventuali responsabilità non risultano definitivamente accertate. La presenza personale del presidente ha comunque conferito alla vicenda un significato politico particolarmente rilevante, trasformando la disputa giudiziaria in un confronto aperto tra il vertice dello Stato e la maggioranza di governo.

Nawrocki ha denunciato quella che considera una violazione dell’ordine costituzionale polacco, sostenendo che il Tribunale sia stato sottoposto a una presa di controllo forzata. In una dichiarazione diffusa nelle prime ore del mattino, ha contestato la legittimità dell’intervento dei giudici che hanno annunciato la sospensione della precedente dirigenza e ha chiesto il ritiro delle forze di sicurezza dalla sede dell’istituzione. La posizione del presidente riflette quella dell’opposizione conservatrice, secondo la quale le iniziative sostenute dalla maggioranza parlamentare rappresentano un’ingerenza illegittima nell’autonomia della Corte. Il governo Tusk sostiene invece che le misure adottate siano necessarie per superare una situazione di paralisi determinata dalle nomine contestate effettuate durante i precedenti esecutivi del PiS. Le due interpretazioni sono difficilmente conciliabili perché si fondano su valutazioni opposte della legittimità degli organi giudiziari e delle procedure attraverso cui sono stati nominati i magistrati.

Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek ha chiesto la revoca dell’immunità di Święczkowski e Sochański, nell’ambito delle iniziative relative al presunto ostacolo al funzionamento della Corte. La vicenda ha inoltre provocato reazioni diplomatiche. L’ambasciatore polacco in Romania, Paweł Soloch, ha annunciato le dimissioni, motivandole con il rifiuto di continuare a rappresentare lo Stato in una situazione che considera segnata da un tentativo illegittimo di assumere il controllo del Tribunale. Anche l’ambasciatore statunitense a Varsavia, Tom Rose, ha espresso preoccupazione per la gravità dello scontro, sottolineando l’importanza della stabilità istituzionale e della sicurezza democratica della Polonia, senza attribuire agli Stati Uniti il compito di giudicare le controversie interne del Paese. Queste reazioni mostrano come la crisi abbia ormai superato i confini della disputa giudiziaria, investendo la rappresentanza diplomatica e i rapporti tra gli organi dello Stato.

Dieci anni di conflitto sulla magistratura: dalle riforme del PiS al governo Tusk

Per comprendere la portata degli avvenimenti è necessario tornare al 2015, quando il partito Diritto e Giustizia conquistò il governo e avviò una serie di interventi sul sistema giudiziario polacco. Una delle controversie più rilevanti riguardò proprio il Tribunale costituzionale, con la nomina di giudici destinati a occupare seggi che erano già stati assegnati dal precedente Parlamento. Le decisioni suscitarono contestazioni interne e critiche da parte delle istituzioni europee, che misero in discussione l’indipendenza e l’imparzialità della Corte. Negli anni successivi il confronto si estese ad altri organi della magistratura, alimentando procedure europee e una lunga controversia sul rispetto dello Stato di diritto. La composizione del Tribunale divenne così uno dei principali simboli dello scontro tra la maggioranza conservatrice e le forze politiche favorevoli a un maggiore allineamento della Polonia agli standard giuridici dell’Unione europea.

Il ritorno al governo di Donald Tusk nel 2023 aprì una nuova fase, caratterizzata dall’impegno della coalizione di maggioranza a correggere le riforme contestate e a ristabilire l’indipendenza degli organi giudiziari. Il processo si è però scontrato con una difficoltà fondamentale: modificare un sistema di nomine considerate illegittime da una parte politica senza produrre nuove contestazioni sulla legalità delle procedure adottate. La situazione si è ulteriormente complicata dopo l’elezione di Karol Nawrocki alla presidenza della Repubblica nel 2025. Vicino all’area conservatrice, il capo dello Stato ha ostacolato diverse iniziative della maggioranza, anche attraverso il rifiuto di ricevere il giuramento di giudici eletti dal Parlamento. Parallelamente, Święczkowski, già viceministro della Giustizia durante i governi del PiS, si è opposto all’insediamento di magistrati designati dall’attuale coalizione. Il risultato è una paralisi istituzionale nella quale le diverse componenti del sistema politico e giudiziario contestano reciprocamente la legittimità delle rispettive decisioni.

La difficoltà non riguarda soltanto l’individuazione dei magistrati autorizzati a sedere nel Tribunale, ma anche il riconoscimento delle sentenze e degli atti prodotti dall’istituzione. Una Corte costituzionale svolge infatti una funzione essenziale nell’ordinamento democratico, perché verifica la conformità delle leggi alla Costituzione e contribuisce a regolare i rapporti tra i poteri dello Stato. Quando la sua composizione viene contestata e le sue decisioni non sono riconosciute in modo condiviso, il rischio è che venga meno uno degli strumenti fondamentali per risolvere pacificamente i conflitti istituzionali. La crisi polacca mostra precisamente questa difficoltà: il Tribunale, che dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per stabilire la legittimità degli atti pubblici, è diventato esso stesso l’oggetto principale della controversia costituzionale.

Le accuse di golpe, la posizione del governo e il ruolo dell’Europa

Le accuse di colpo di Stato formulate da esponenti dell’opposizione e dalla dirigenza contestata del Tribunale costituiscono uno degli aspetti più delicati della vicenda. Nel linguaggio politico polacco, l’espressione viene utilizzata per denunciare quella che i conservatori considerano una presa di controllo illegittima di un organo costituzionale da parte della maggioranza di governo. Si tratta tuttavia di una qualificazione politica contestata e non di una conclusione giuridica accertata. Le informazioni disponibili documentano una grave crisi istituzionale, accompagnata da proteste, interventi delle forze dell’ordine e contestazioni sulla legittimità delle nomine, ma non consentono di affermare come fatto verificato che sia in corso un tentativo di colpo di Stato. La distinzione è particolarmente importante perché l’utilizzo di termini di questa gravità può contribuire ad accentuare la polarizzazione politica e a trasformare una controversia costituzionale in una contrapposizione nella quale ciascuna parte nega la legittimità dell’altra.

Donald Tusk ha difeso le iniziative del governo sostenendo che il ripristino dello Stato di diritto costituisca un dovere delle autorità democraticamente elette. Secondo il premier, le conseguenze delle riforme giudiziarie adottate durante i governi conservatori rendono necessario un intervento deciso, anche quando il processo risulta politicamente difficile e suscita forti resistenze. L’opposizione sostiene invece che l’attuale maggioranza stia utilizzando l’obiettivo dichiarato di ripristinare la legalità per assumere il controllo delle istituzioni giudiziarie. Il confronto si sviluppa quindi attorno a due principi che, in un ordinamento democratico, dovrebbero essere complementari: l’indipendenza della magistratura e il rispetto delle procedure costituzionali attraverso cui vengono nominati e sostituiti i titolari delle funzioni pubbliche. La difficoltà nasce dal fatto che governo e opposizione attribuiscono significati opposti agli stessi avvenimenti e contestano le basi giuridiche delle iniziative avversarie.

La dimensione europea della controversia è altrettanto rilevante. La Polonia occupa una posizione strategica nell’Unione europea e nella NATO, rappresentando uno dei principali attori politici e militari dell’Europa centro-orientale. Le tensioni sul sistema giudiziario hanno già influenzato in passato i rapporti tra Varsavia e Bruxelles, dando origine a procedure, sentenze e controversie sul rispetto dei principi dello Stato di diritto. Il governo Tusk ha cercato di ricostruire la fiducia delle istituzioni europee dopo gli anni di confronto con il PiS, ma gli sviluppi degli ultimi giorni dimostrano che il superamento delle divisioni interne rimane incompleto. La Commissione di Venezia, organismo consultivo del Consiglio d’Europa in materia costituzionale, ha inoltre espresso valutazioni critiche sul rifiuto presidenziale di consentire l’insediamento dei giudici eletti dal Parlamento. La crisi evidenzia così un problema più ampio, che riguarda la capacità delle democrazie europee di ricomporre conflitti istituzionali prolungati senza compromettere ulteriormente la fiducia dei cittadini nelle regole comuni.

Una crisi aperta, tra stabilità democratica e rischio di paralisi istituzionale

Gli avvenimenti della notte tra il 30 e il 31 ottobre rappresentano un passaggio particolarmente significativo perché hanno portato il presidente della Repubblica a intervenire personalmente nella sede dell’istituzione al centro della controversia. La scelta di Nawrocki, le proteste dell’opposizione, la presenza della polizia e le reazioni del governo mostrano quanto il conflitto abbia ormai assunto una dimensione che va oltre il funzionamento ordinario della giustizia costituzionale. Le prossime decisioni saranno determinanti per stabilire se esistano ancora margini per una soluzione condivisa oppure se la contrapposizione sia destinata a proseguire attraverso nuove contestazioni, iniziative giudiziarie e interventi politici. Rimangono da chiarire anche le conseguenze delle sospensioni annunciate, la posizione dei magistrati coinvolti e le eventuali responsabilità relative agli episodi verificatisi durante l’ingresso notturno del capo dello Stato.

La questione centrale è la capacità delle istituzioni polacche di riconoscere un quadro costituzionale comune. In una democrazia, il conflitto tra maggioranza e opposizione è fisiologico, ma il suo svolgimento presuppone che le parti riconoscano procedure e autorità competenti a risolvere le controversie. Quando questo riconoscimento viene meno, anche le decisioni formalmente adottate rischiano di non produrre effetti condivisi, alimentando un ciclo di contestazioni reciproche. La Polonia si trova oggi davanti a questa difficoltà, aggravata da una lunga storia di riforme giudiziarie controverse e dalla crescente polarizzazione politica. Il confronto sul Tribunale costituzionale non riguarda soltanto il controllo di una Corte, ma la tenuta del sistema di garanzie attraverso cui lo Stato esercita il proprio potere e ne limita gli abusi. La possibilità di ricondurre lo scontro entro procedure riconosciute da tutte le parti sarà decisiva per evitare che una crisi istituzionale già grave si trasformi in una paralisi ancora più profonda.

Fonti: Reuters, 30-31 ottobre 2026; Associated Press, 30-31 ottobre 2026; The Guardian, 31 ottobre 2026; Sky News, 31 ottobre 2026; Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, valutazioni sulle nomine giudiziarie polacche.