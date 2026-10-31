Ottobre Rosa: ancora due iniziative (incontro con la senologa) Asl CN1 il 2 e 6 novembre a Savigliano e Saluzzo

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Il 2 e 6 novembre a Savigliano e Saluzzo per conoscere il proprio corpo
Ancora due incontri dell'Asl CN1 su "Ottobre Rosa"
Cuneo, 30 ottobre 2026. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno che rappresenta una delle principali cause di mortalità femminile a livello mondiale. La diagnosi precoce costituisce uno degli strumenti più efficaci per consentire trattamenti chirurgici che conservano il seno e per ridurre la mortalità.
Nell'ambito delle iniziative di promozione della salute rivolte alle donne nel mese di ottobre sono stati organizzati incontri con le donne che per età non rientrano ancora negli screening tramite mammografie che iniziano a 45 anni di età per parlare dell'autoesame del seno. Il tumore al seno è più frequente dopo la menopausa. Tuttavia, i dati epidemiologici mostrano che circa il 20% dei casi (1 su 5) viene diagnosticato in donne giovani, sotto i 50 anni.
Conoscere il proprio corpo aiuta a riconoscere tempestivamente eventuali alterazioni, ma molte donne non sanno come fare l'autoesame in modo corretto. Insegnare loro questa semplice tecnica può essere uno strumento di prevenzione che integra e anticipa gli screening.
Il primo incontro organizzato dall'Asl CN1 si è svolto a Saluzzo il 21 ottobre presso il Centro famiglie con dedicato alle donne migranti che frequentano l'associazione Penelope con un alto interesse da delle partecipanti.
Gli altri incontri in programma saranno lunedi 2 novembre al mattino alle 10 presso il Centro Famiglie e Ludoteca di Savigliano e al pomeriggio alle 16,45 presso il Centro Famiglie di Fossano.
Interamente dedicato alle ragazze giovani ci sarà un ulteriore momento presso lo Spazio Giovani di Saluzzo venerdì 6 novembre alle 15.
Ginevra Lamanna responsabile chirurgia senologica ospedale Ss. Annunziata di Savigliano, in collaborazione con il Consultorio Familiare e il Servizio di Promozione della Salute, insegnerà alle donne come effettuare l'autoesame. È stato anche predisposto del materiale informativo con un video che illustra l'autoesame e le informazioni per l'accesso allo screening di Prevenzione Serena.
Il video, presente anche sul sito dell'ASCN1 nella sezione dedicata alle donne, è stato realizzato in collaborazione con l'Università di Torino dalla studentessa Erica Allocco con la supervisione dell'equipe multi professionale della SSD Consultori Familiari.
L'autoesame è utile non solo alle donne, ma anche agli uomini. Anche se in percentuali molto minori, anche loro possono sviluppare il tumore al seno.