Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

BOSNIA, PEREGO: STRUMENTALIZZAZIONE DEL M5S OFFENDE LA MEMORIA DEI CADUTI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Roma, 30 ottobre – "Strumentalizzare il dolore delle famiglie e dell'intera comunità della Difesa per alimentare una polemica politica sulle cause dell'incidente, prima ancora che siano conclusi gli accertamenti, significa anteporre la propaganda alla responsabilità e al rispetto per la memoria dei quattro servitori dello Stato che hanno perso la vita in questa tragica vicenda.
Il Movimento 5 Stelle ha perso, ancora una volta, l'occasione di tacere, accompagnando la polemica con una lettura che confonde il bilancio della Difesa con la spesa per gli armamenti, gli investimenti con le spese di esercizio, mettendo in luce anche una scarsa conoscenza tecnica della materia.
Le risorse destinate alla Difesa vanno ben oltre l'acquisto di nuovi sistemi: servono anche a garantire ai servitori dello Stato in uniforme, donne e uomini a cui va la nostra più sincera gratitudine per l'incessante servizio che svolgono ogni giorno per la nostra difesa e sicurezza, mezzi efficienti e condizioni operative adeguate per assolvere i propri doveri.
Le priorità di spesa sono legittimamente oggetto di confronto politico, ma discuterne richiede competenza e consapevolezza delle reali esigenze delle Forze Armate.
Fare opposizione è legittimo, ma strumentalizzare una tragedia e il dolore di chi soffre per alimentare una polemica politica è tutt'altra cosa, soprattutto quando si parla di servitori dello Stato che hanno scelto di dedicare la propria vita all'adempimento del dovere verso la Nazione." Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl