BOSNIA, PEREGO: STRUMENTALIZZAZIONE DEL M5S OFFENDE LA MEMORIA DEI CADUTI

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Roma, 30 ottobre – "Strumentalizzare il dolore delle famiglie e dell'intera comunità della Difesa per alimentare una polemica politica sulle cause dell'incidente, prima ancora che siano conclusi gli accertamenti, significa anteporre la propaganda alla responsabilità e al rispetto per la memoria dei quattro servitori dello Stato che hanno perso la vita in questa tragica vicenda.
Il Movimento 5 Stelle ha perso, ancora una volta, l'occasione di tacere, accompagnando la polemica con una lettura che confonde il bilancio della Difesa con la spesa per gli armamenti, gli investimenti con le spese di esercizio, mettendo in luce anche una scarsa conoscenza tecnica della materia.
Le risorse destinate alla Difesa vanno ben oltre l'acquisto di nuovi sistemi: servono anche a garantire ai servitori dello Stato in uniforme, donne e uomini a cui va la nostra più sincera gratitudine per l'incessante servizio che svolgono ogni giorno per la nostra difesa e sicurezza, mezzi efficienti e condizioni operative adeguate per assolvere i propri doveri.
Le priorità di spesa sono legittimamente oggetto di confronto politico, ma discuterne richiede competenza e consapevolezza delle reali esigenze delle Forze Armate.
Fare opposizione è legittimo, ma strumentalizzare una tragedia e il dolore di chi soffre per alimentare una polemica politica è tutt'altra cosa, soprattutto quando si parla di servitori dello Stato che hanno scelto di dedicare la propria vita all'adempimento del dovere verso la Nazione." Lo afferma il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego
(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Roma, 30 ottobre – "Strumentalizzare il dolore delle famiglie e dell'intera comunità della Difesa per alimentare una polemica politica sulle cause dell'incidente, prima ancora che siano conclusi gli accertamenti, significa anteporre la propaganda alla responsabilità e al rispetto per la memoria dei quattro servitori dello Stato che hanno perso la vita in questa tragica vicenda.