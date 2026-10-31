Agenzia regionale 1146.26 Ciliento sopralluogo discarica Cobema

*Discarica COBEMA, il commissario unico, Giuseppe Vadalà, incontra a

Canosa, Regione, Provincia BAT e Comune per avviare la collaborazione

istituzionale, al fine di accelerare la chiusura, la messa in sicurezza e

la post gestione del sito*

Nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre 2026, l'assessore regionale all'Ambiente

e al Clima, *Debora Ciliento*, e il vicesindaco del Comune di Canosa di

Puglia, *Fedele Lovino*, hanno accompagnato il tenente colonnello *Aldo

Papotto*, subcommissario di Governo per la bonifica delle discariche e dei

siti contaminati, nel sopralluogo sul sito dell'ex discarica COBEMA, in

contrada Tufarelle, in agro di Canosa di Puglia. Successivamente hanno

incontrato nella sede del Comune di Canosa il generale di divisione dei

Carabinieri, *Giuseppe Vadalà*, commissario unico di Governo per la

bonifica delle discariche e dei siti contaminati, nominato a metà ottobre

dal Governo italiano commissario unico per le attività di messa in

sicurezza e post gestione dell'ex discarica COBEMA di Canosa di Puglia.

Il sopralluogo è servito a verificare lo stato dei luoghi in modo da

iniziare a valutare da parte della struttura commissariale le prime azioni

da mettere in campo, al fine di pervenire alla definitiva chiusura della

sono state fornite da parte dei tecnici di Comune di Canosa, della

Provincia BAT, della Regione Puglia e di Arpa Puglia le principali

informazioni sulla storia del sito, il cui iter di chiusura e di messa in

sicurezza ha visto una lunga fase di stallo tecnico, amministrativo e

finanziario.

Questo a causa di criticità oggettive relative alla non collaudabilità

delle opere di chiusura per un contenzioso in atto tra Provincia BAT e

ditta appaltatrice, alla possibile compromissione dei presidi laterali e di

fondo della discarica come evidenziato dalle indagini della Procura di

Trani, alla paralisi sulle Misure di Messa in Sicurezza d'Emergenza per

conflitto di competenze tra Provincia BAT e Comune di Canosa. E ancora a

causa dei ritardi nel raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di