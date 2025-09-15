(AGENPARL) – Mon 15 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *OGGI ALLE 12 LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA STAGIONE 2025/2026 DEL
TEATRO DEL PARCO DELLA BISSUOLA* ————————————
Oggi alle ore 12, in foyer del Teatro Toniolo, si terrà la conferenza stampa
di presentazione della nuova stagione 2025/2026 del Teatro del Parco della
Bissuola con i progetti: “TOP Theatre Of the People” e “You Theater Dance –
Independent Music”, organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in
collaborazione con le associazioni Pantakin, Tadan, Live Arts Culture e
Macaco.
Alla presentazione interverranno la consigliera delegata a “Città di
Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, Giorgia Pea, il dirigente del
Settore Cultura del Comune di Venezia, Michele Casarin, insieme ai
rappresentanti delle associazioni che hanno curato i progetti.
La presenza degli operatori dell’informazione è particolarmente gradita.
Venezia, 15 settembre 2025
