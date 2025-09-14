(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 *M5S, Villani: “Dai gruppi territoriali pieno sostegno a Fico. Tre giorni
di ascolto e partecipazione in tutta la provincia di Salerno”*
*La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di
Salerno: “Un confronto costruttivo che ha confermato la volontà di
sostenere con convinzione Roberto Fico presidente. Sanità, lavoro, ambiente
e trasporti saranno i pilastri del nostro programma per la Campania”*
“Nei giorni scorsi – dichiara Virginia Villani – insieme al coordinatore
regionale Salvatore Micillo e alla senatrice Felicia Gaudiano abbiamo
incontrato i gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle in tre appuntamenti
molto partecipati. L’8 settembre siamo stati a Nocera Inferiore con gli
attivisti dell’Agro Nocerino-Sarnese, l’11 settembre a Salerno con i gruppi
del capoluogo e di Cava de’ Tirreni e il 12 settembre a Eboli con i gruppi
della zona Sud della provincia. Un percorso di ascolto intenso che ha visto
anche la presenza e il contributo dei consiglieri comunali Claudia Pecoraro
di Salerno, Margherita Oliva di San Marzano sul Sarno, Alessio Serretiello
di Vietri sul Mare e Iolanda Molinaro di Vallo della Lucania”.
“È stato un confronto chiaro, equilibrato e partecipato – prosegue Villani
– che ha ribadito la volontà del Movimento di sostenere convintamente
Roberto Fico come candidato presidente della Regione Campania. Con lui
vogliamo lavorare in sinergia con le altre forze politiche della coalizione
per costruire un programma condiviso e realizzare interventi concreti,
capaci di rispondere ai bisogni reali dei cittadini”.
“Al centro delle nostre priorità – sottolinea Villani – ci sono il
rafforzamento della sanità pubblica, il sostegno al lavoro e alle imprese,
la tutela dell’ambiente e il miglioramento dei trasporti. Questi temi
devono diventare la base di un nuovo modello di sviluppo, che dia dignità,
servizi e opportunità a famiglie, giovani e comunità locali”.
Come per ogni elezione, il Movimento 5 Stelle ha inoltre aperto la
possibilità agli iscritti di proporre la propria autocandidatura. Ciascun
iscritto, in possesso dei requisiti previsti, potrà avanzare la propria
autocandidatura inderogabilmente fino alle ore 22.00 del 23 settembre 2025,
ferma restando la facoltà del Presidente di individuare modalità e criteri
per la formazione delle liste di candidati.
“La straordinaria partecipazione che stiamo registrando – conclude Villani
– ci dice che la nostra comunità è viva, motivata e pronta a impegnarsi.
Possiamo farcela, dobbiamo farcela, con Roberto Fico presidente la Campania
può davvero cambiare”.
