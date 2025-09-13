(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE* ——————————————–
Mercoledì 17 settembre, alle ore 18.30, nella Sala consiliare del
Municipio di Chirignago, in via Miranese 454, si terrà il Consiglio della
Municipalità di Chirignago Zelarino con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale n. 6/2025;
2) Parere su PDC n. 1044 del 29/07/2025 – C.I. 15391 Permeabilità
ciclabile su due tratti mancanti della rete ciclabile: via Buozzi e via
Capodistria. Ratifica della determinazione motivata di conclusione
positiva Conferenza Servizi per l’approvazione progetto FTE con
contestuale approvazione Variante al P.I. n. 115, presa d’atto di non
pervenute osservazioni, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ex art.18 L.R. 11/2004,
art. 24 bis L.R. 27/2003, art. 38 D.lgs 36/2023 e artt. 10, 12, 19 D.P.R.
327/2001);
3) Parere su PDC n. 1045 del 12/08/2025 – Approvazione dello “Schema di
utilizzazione di un’area da destinarsi a ZTO A – Attrezzature di
interesse comune”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG
per la Terraferma, per l’intervento di riqualificazione dell’edificio
Ex centrale Veritas alla Gazzera. (C.I. 15426 PN Metro plus 2021-2027
“Riqualificazione edificio ex centrale Veritas alla Gazzera” CUP
4) Parere su PDC n. 1048 del 28/08/2025 – Bilancio consolidato del Gruppo
Città di Venezia. Anno 2024.
Venezia, 13 settembre 2025
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7%20Consiglio%20di%20Municipalit%C3%A0%20del%2017%20settembre%20signed.pdf
