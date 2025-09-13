Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Veneto

Municipalità di Chirignago Zelarino: convocazione del Consiglio mercoledì 17 settembre

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE* ——————————————–
Mercoledì 17 settembre, alle ore 18.30, nella Sala consiliare del
Municipio di Chirignago, in via Miranese 454, si terrà il Consiglio della
Municipalità di Chirignago Zelarino con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale n. 6/2025;

2) Parere su PDC n. 1044 del 29/07/2025 – C.I. 15391 Permeabilità
ciclabile su due tratti mancanti della rete ciclabile: via Buozzi e via
Capodistria. Ratifica della determinazione motivata di conclusione
positiva Conferenza Servizi per l’approvazione progetto FTE con
contestuale approvazione Variante al P.I. n. 115, presa d’atto di non
pervenute osservazioni, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (ex art.18 L.R. 11/2004,
art. 24 bis L.R. 27/2003, art. 38 D.lgs 36/2023 e artt. 10, 12, 19 D.P.R.
327/2001);

3) Parere su PDC n. 1045 del 12/08/2025 – Approvazione dello “Schema di
utilizzazione di un’area da destinarsi a ZTO A – Attrezzature di
interesse comune”, ai sensi degli artt. 8.6 e 8.7 delle NTGA della VPRG
per la Terraferma, per l’intervento di riqualificazione dell’edificio
Ex centrale Veritas alla Gazzera. (C.I. 15426 PN Metro plus 2021-2027
“Riqualificazione edificio ex centrale Veritas alla Gazzera” CUP

4) Parere su PDC n. 1048 del 28/08/2025 – Bilancio consolidato del Gruppo
Città di Venezia. Anno 2024.

Venezia, 13 settembre 2025
* Ordine del giorno
http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/7%20Consiglio%20di%20Municipalit%C3%A0%20del%2017%20settembre%20signed.pdf
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl