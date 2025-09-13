(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d’Italia*
*(all.foto) MILANO, DE CORATO (FDI): «GAZEBO FDI SU SICUREZZA OGGI FIRMATA
PETIZIONE IN MASSA. CONFERMA CARCERE ‘BABY GANG’ E 111 ARRESTI FRUTTO
AZIONE GOVERNO MELONI*».
Milano, 13 Settembre 2025 – «Ringrazio davvero molto la gip di Milano
Fiammetta Modica per aver convalidato l’arresto e quindi confermato il
carcere per il pericoloso e recidivo trapper ‘Baby Gang’. Finalmente, anche
all’interno della Magistratura, si stanno accorgendo della pericolosità per
le nostre città della maggior parte di questi rapper/trapper che, peraltro,
istigano spesso alla violenza e all’uso di armi e rappresentano pessimi
esempi per le nuove generazioni che provano ad imitarli. Ciò è frutto
dell’azione del Governo Meloni che sta cercando in tutti i modi di mettere
il freno e contrastare l’elevato numero di bande giovanili, spesso e
volentieri straniere. Prova ne è anche il fatto che, nelle scorse ore, si è
conclusa una complessa operazione attuata in tutte le province italiane
iniziata lo scorso 22 agosto, che ha visto solo a Milano numerosi arresti
(111), alcune denunce (59) e numerosi controlli e perquisizioni di persone
(3.163) e di veicoli (150). Molte delle persone arrestate, ancora una
volta, sono risultate essere straniere (72 arrestati su 111). Queste
operazioni italiane ad alto impatto sono state l’ennesimo segnale
importante dal Centrodestra verso la criminalità giovanile che, molte
volte, interagisce anche con il mondo della musica, attraverso appunto i
rapper/trapper. Tutto ciò, si in ambito della Giustizia che appunto della
Sicurezza, questa mattina in corso Buenos Aires angolo San Gregorio a
Milano, lo abbiamo detto ai milanesi che in massa hanno firmato la
petizione di Fratelli d’Italia».
Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi, *Riccardo De Corato*.
