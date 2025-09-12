Scultura diffusa: con le opere di Hilario Isola inaugura la 4^ Biennale Città di Pinerolo – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

Scultura diffusa

4^ Biennale Città di Pinerolo

12 Settembre 2025 – 11 Gennaio 2026

Metamorfosi

Hilario Isola

Inaugurazione venerdì 12 settembre ore 18.00 presso la Cavallerizza Caprilli di Pinerolo

Dal 12 settembre, la manifestazione apre al pubblico con le modalità qui di seguito riportate.

Orario di visita Cavallerizza Caprilli (Viale della Rimembranza n. 3, Pinerolo – TO)

Sabato h 15-18, domenica e festivi h 10-12 e 15-18

Orario di visita Galleria Losano (Via Savoia n.33, Pinerolo – TO)

Sabato, domenica e festivi h 10-12 e 16-19

Scultura diffusa – 4^ Biennale Città di Pinerolo, dal 12 settembre 2025 all’11 gennaio 2026,

ospita Hilario Isola – artista visivo con un forte legame con la natura e le pratiche agricole che propone il percorso espositivo Metamorfosi, un viaggio poetico e scientifico nel mondo

degli insetti, quali sentinelle silenziose della salute degli ecosistemi e protagonisti invisibili ma

indispensabili del ciclo vitale sulla terra.

Metamorfosi fa riferimento in prima istanza alla nota trasformazione fisica degli insetti nel

corso delle loro fasi vitali, in secondo luogo alla trasfigurazione del paesaggio rurale in un

luogo alieno dove culture intensive e crisi climatica stanno spingendo la campagna a coprirsi

di reti e di plastica interrompendo la diversificazione, la biodiversità e in ultima analisi un

rapporto diretto tra cielo e terra. Le opere sono realizzate con reti agricole di vari colori

assemblate e cucite a mano con un’innovativa tecnica introdotta dall’artista. Le reti

antigrandine sono il simbolo del cambiamento climatico in atto che le ha rese indispensabili

nella coltivazione di molte qualità di frutta e verdura. Enormi bruchi, farfalle e libellule

sospese da fili, strutture di serre e reti invisibili fanno intravedere dei luoghi significativi di

Pinerolo reinterpretandone la visione attraverso luci e colori ed enfatizzando un’idea di

museo diffuso dove opera d’arte e contesto urbano, naturale e artificiale, si confondono per

ricomporsi in un più ampio richiamo al valore imprescindibile della biodiversità.

E Hilario ci invita “all’ascolto”, che è porre attenzione e poi cura, e chiama a raccolta il suo

universo entomologico, creature in miniatura che ha conosciuto nelle sue immersioni nella

natura, quella selvaggia, e dell’incolto, e quella coltivata e antropizzata. Api, bruchi, libellule,

tignole, coleotteri. Insetti buoni come la Crisopa, una piccola farfalla che si nutre delle uova

degli afidi rimpiazzando l’abuso di antiparassitari, e cattivi come la Popillia japonica, specie

infestante e distruttiva arrivata recentemente dall’Asia. Creature che raccontano storie,

comportamenti, regole universali, che sono testimoni di dove sta andando il nostro

ecosistema, anche spirituale. Inquinamento e abuso spregiudicato di fertilizzanti e di risorse

naturali, eliminazione della biodiversità ed espansione di colture intensive, dispersione del

patrimonio ambientale e delle società contadine. La Natura come catalogo eterno e

inesauribile di soluzioni di sopravvivenza. olga gambari

Il percorso artistico ha come epicentro e palcoscenico privilegiato la Cavallerizza Caprilli

con le opere Bruco (2025) e Crisopa (2023) nella sua arena principale, e Macaone (2022)

e Tignola (2022) nelle tribune al piano superiore. L’itinerario di visita continua nel Parco di

Villa Prever con la Palpares libelluloides (2022) per poi proseguire al Giardino alto del

Palazzo detto degli Acaja con l’Ape regina (2022) e verso le Terrazze Acaja con

l’Odonata (2025). Infine, ultima tappa del percorso è la Galleria Losano dove sono esposte

in una mostra-laboratorio sculture e disegni della serie Paesaggio bacato per approfondire

la pratica dell’artista.

Scultura diffusa, lungo i suoi 4 mesi di permanenza in città, ospiterà un programma di eventi

e attività collaterali legati ai temi di mostra.

Hilario Isola (1976) è artista visivo, laureato in Storia dell’Arte e Museologia, che predilige l’installazione, il disegno

e la scultura quali mezzi espressivi. Nel suo percorso professionale si è da sempre interessato a storia dell’arte,

architettura e ambiente: progetta installazioni delicate, visivamente leggere e capaci di dialogare con lo spazio

espositivo e con lo specifico contesto geo-culturale di riferimento. Dinamiche di percezione e di trasformazione

dell’opera vengono attivate attraverso l’uso di materiali organici e richiami sensoriali, per svilupparsi poi su scale

diverse: da micro sculture a grandi opere d’arte ambientale. In ogni opera, rivela le innate qualità scultoree dei

materiali naturali e le proprietà culturali dei soggetti per esporre profondi modelli di crescita e di relazione con la

vita e il tempo. Ha esposto i propri lavori in Italia e all’estero, in prestigiosi spazi espositivi pubblici e privati, fra cui

si annoverano il NMNM Nouveau Musée National de Monaco (Montecarlo); l’Art in General, NY; Sculpture

Center, NY; il CCA, Canadian Centre for Architecture, Montreal; il Museion, Bozen; la David Roberts Art

Foundation London; la Fondazione Bevilacqua la Masa Venezia; la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la

GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea Torino.

Scultura diffusa è un progetto della Città di Pinerolo e della Galleria Losano Associazione Arte e Cultura ETS che

ne segue fin dalle sue prime edizioni la direzione artistica e organizzativa.

È la manifestazione d’arte contemporanea che diffonde sculture e installazioni monumentali negli spazi pubblici e

nei luoghi abitati di Pinerolo, innescando un dialogo diretto con la cittadinanza e generando nuovi immaginari per

la città. Dal 2017 promuove interventi artistici dal carattere pubblico e site-specific come pratica di cura e

attenzione verso quei patrimoni di particolare interesse culturale, storico e architettonico talvolta sottovalutati,

nascosti o dimenticati. In questo modo, lʼiniziativa stimola forme di riappropriazione collettiva dello spazio e nuove

prospettive e narrative sul paesaggio.

