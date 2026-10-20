Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Fwd: Migranti: De Maria (Pd): risposta governo su Bologna insoddisfacente e propagandistica. Costi scaricati su comuni e aumento insicurezza

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - "La risposta del Governo, che ha confermato la nuova destinazione della caserma Gamberini e il trasferimento di 50 richiedenti asilo, è del tutto insoddisfacente. Si continua a decidere senza informare né coinvolgere i Comuni e gli enti locali, che si trovano poi soli a gestire sul territorio le complesse problematiche e le emergenze che queste decisioni calate dall'alto inevitabilmente generano. La verità è che questo Governo i processi migratori non li governa. Facendo pura propaganda e rinunciando a vere politiche di integrazione, si finisce solo per incrementare l'illegalità e l'insicurezza, come dimostrano i gravissimi incidenti di questi giorni".

"Concentrare i migranti in grandi strutture – ha aggiunto – anziché puntare su un sistema di accoglienza diffusa ha accentuato l'insicurezza e garantito meno i loro diritti, spezzando percorsi di integrazione senza alcuna trasparenza né accompagnamento. I limiti e i fallimenti di questa gestione sono evidenti. Ho citato in Aula il tragico caso dell'omicidio di Alessandro Ambrosio a Bologna: l'assassino, Marin Ielenic, era destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Prefetto di Milano che non è mai stato eseguito. È la prova provata che gli annunci del Governo non corrispondono a un effettivo controllo del territorio né all'efficacia dei provvedimenti. Serve un cambio di passo radicale. Va superata e cambiata radicalmente la legge Bossi-Fini, garantendo flussi d'ingresso legali e certi, promuovendo una reale integrazione ed eseguendo rimpatri efficaci ed effettivi dove vanno fatti. Continuare a scaricare sui sindaci i costi sociali ed economici di scelte sbagliate – ha concluso – non produce né ordine né sicurezza, ma solo marginalità e tensione sociale".

Roma, 20 ottobre 2026

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl