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Sardegna

Il Consiglio della Municipalità di Pirri convocato per giovedì 22 ottobre – Comunicato stampa

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - All'ordine del giorno, con l'inizio dei lavori previsto per le 18, l'incontro con il sindaco Massimo Zedda e con l'assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, in particolare sul tema degli interventi di manutenzione delle strade nel territorio e la programmazione dei lavori. In programma anche la surroga del consigliere dimissionario Alessandro Murgia.

Dopo la discussione e le votazioni sulle relazioni delle commissioni e la ratifica dei verbali, in chiusura dei lavori le comunicazioni della presidente.

Con preghiera di pubblicazione

(AGENPARL)
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