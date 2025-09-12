(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Radio 24 al Salone Nautico di Genova: informazione e intrattenimento in diretta dal cuore della nautica italiana
RADIO 24 MEDIA PARTNER CON LO STUDIO PER LE DIRETTE POSIZIONATO NELLA BANCHINA A
In una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione, l’appuntamento più atteso dagli appassionati del mare si svolge in una veste ampliata, grazie alle nuove aree del Waterfront di Levante, ridisegnato da Renzo Piano, che offrono spazi espositivi direttamente in acqua e una panoramica ancora più ricca di imbarcazioni: dai gommoni ai maxi yacht, protagonisti di una vetrina naturale tra le più grandi al mondo per il settore.
La nautica italiana continua a brillare: nel 2024 l’export nautico ha superato quello della cantieristica mercantile, e il comparto ha raggiunto un fatturato di 8,3 miliardi di euro, con l’Italia che detiene il primato mondiale nella produzione di maxi yacht. Un’eccellenza che Radio 24 racconta in diretta, portando al Salone la voce dei suoi programmi più amati.
La programmazione speciale prende il via mercoledì 17 settembre con un’anteprima affidata a Focus Economia, condotto da Sebastiano Barisoni, in onda dalle 17:00 alle 18:30.
Giovedì 18, il palinsesto si arricchisce con Essere e Avere, il programma di Marialuisa Pezzali. A seguire dalle 13.00 alle 14.00 Effetto Giorno, condotto da Alessio Maurizi, che analizza i fatti salienti della giornata e dalle 14:00 alle 15:00, spazio all’attualità sportiva con Tutti Convocati, condotto da Giovanni Capuano. Il pomeriggio prosegue con una nuova puntata di Focus Economia e si conclude con 2024, il programma di Enrico Pagliarini che esplora le innovazioni tecnologiche e digitali.
Venerdì 19, dalle 12:00 alle 13:00, è il turno di Off Topic, con Riccardo Poli, Beppe Salmetti e Ginevra Fenyes e a seguire Tiktokers condotto da Marta Cagnola.
Il weekend si apre sabato 20 con Si può fare, il programma di Laura Bettini in onda dalle 10:00 alle 11:30, dedicato alle buone pratiche e alle storie di cambiamento. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, Federico Taddia e Matteo Bussola danno voce alle emozioni con Non mi capisci, mentre Marta Cagnola porta il mondo dei social e dello spettacolo al Salone con Radiotube Social Village e Radiotube Social Network, in onda rispettivamente dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 18:00.
Domenica 21, Laura Bettini torna con una nuova puntata di Si può fare, dalle 09:00 alle 10:00, per raccontare storie di sostenibilità e innovazione.
Infine, lunedì 22, dalle 11:00 alle 12:00, Due di Denari, condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza, chiude la presenza di Radio 24 al Salone.
Con questa ricca programmazione e una presenza fisica nel cuore del nuovo quartiere del mare, Radio 24 è media partner della manifestazione e conferma il suo impegno nel raccontare l’Italia che innova, produce e cresce, direttamente dal palcoscenico internazionale della nautica.
Maria Luisa Chioda
