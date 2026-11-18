*Comunicato stampa UniMORE*

Italiana*

*La professoressa Cristina Siligardi dell'Università di Modena e Reggio

Emilia è stata rieletta alla presidenza della Società Ceramica Italiana per

La prof.ssa *Cristina Siligardi*, docente del Dipartimento di Ingegneria

"Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stata

riconfermata alla presidenza della *Società Ceramica Italiana (I.Cer.S.)*

riunione del nuovo Consiglio Direttivo, conferma la fiducia nel lavoro

svolto nel precedente mandato e nella sua attività a favore della

promozione della cultura ceramica e dello sviluppo delle conoscenze

tecnico-scientifiche in questo settore.

*"Essere stata riconfermata alla presidenza della Società Ceramica Italiana

– *afferma la prof.ssa *Cristina Siligardi* di Unimore* – è un grande onore

e desidero ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia rinnovata.

Questo secondo mandato rappresenta un'opportunità per consolidare il lavoro

svolto e sviluppare nuove iniziative condivise. Insieme al Consiglio,

continueremo a promuovere la cultura ceramica, a rafforzare le conoscenze

tecnico-scientifiche del settore e a favorire il dialogo tra ricerca,

formazione e industria, con particolare attenzione all'innovazione, alla

sostenibilità e al coinvolgimento dei giovani*".

*Cristina Siligardi* è Professoressa Ordinaria di Scienza e Tecnologia dei

Materiali (SSD IMAT-01/A) presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo

Ferrari" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Laureata

con lode in Chimica nel 1991, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in

Ingegneria dei Materiali nel 1997. La sua attività di ricerca si colloca

nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, con particolare

attenzione allo studio e alla progettazione di sistemi innovativi per

applicazioni tecnologiche. Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca

nazionali ed europei e ha collaborato con aziende di diversi settori. È

Presidente della Società Ceramica Italiana dal 2023 e Direttrice del Master

universitario di II livello in "Impresa e Tecnologia Ceramica" dal 2019.

Nel 2025 ha ricevuto il riconoscimento di Fellow of ECerS dalla Società

Ceramica Europea. È Associate Editor del *Journal of the American Ceramic

Society*, dell'*International Journal of Applied Ceramic Technology* e

della rivista *Ceramics*. È autrice di oltre 200 articoli su riviste

scientifiche internazionali, due capitoli di libro e oltre 200 contributi a

congressi nazionali e internazionali

La *Società Ceramica Italiana*, fondata nel 1972 a Bologna, è

un'associazione scientifico-culturale che riunisce studiosi universitari,

ricercatori, tecnici e professionisti del settore ceramico. La Società

promuove la diffusione della cultura e della tecnologia ceramica, favorendo

il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e mondo

industriale. Attraverso gruppi di lavoro, iniziative formative, convegni e

riconoscimenti scientifici, contribuisce allo sviluppo delle conoscenze sui

materiali ceramici e rappresenta l'Italia nell'ambito della Società

Ceramica Europea.