(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - *Comunicato stampa UniMORE*
Italiana*
*La professoressa Cristina Siligardi dell'Università di Modena e Reggio
Emilia è stata rieletta alla presidenza della Società Ceramica Italiana per
La prof.ssa *Cristina Siligardi*, docente del Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari" dell'Università di Modena e Reggio Emilia, è stata
riconfermata alla presidenza della *Società Ceramica Italiana (I.Cer.S.)*
riunione del nuovo Consiglio Direttivo, conferma la fiducia nel lavoro
svolto nel precedente mandato e nella sua attività a favore della
promozione della cultura ceramica e dello sviluppo delle conoscenze
tecnico-scientifiche in questo settore.
*"Essere stata riconfermata alla presidenza della Società Ceramica Italiana
– *afferma la prof.ssa *Cristina Siligardi* di Unimore* – è un grande onore
e desidero ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia rinnovata.
Questo secondo mandato rappresenta un'opportunità per consolidare il lavoro
svolto e sviluppare nuove iniziative condivise. Insieme al Consiglio,
continueremo a promuovere la cultura ceramica, a rafforzare le conoscenze
tecnico-scientifiche del settore e a favorire il dialogo tra ricerca,
formazione e industria, con particolare attenzione all'innovazione, alla
sostenibilità e al coinvolgimento dei giovani*".
*Cristina Siligardi* è Professoressa Ordinaria di Scienza e Tecnologia dei
Materiali (SSD IMAT-01/A) presso il Dipartimento di Ingegneria "Enzo
Ferrari" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Laureata
con lode in Chimica nel 1991, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Ingegneria dei Materiali nel 1997. La sua attività di ricerca si colloca
nell'ambito della scienza e ingegneria dei materiali, con particolare
attenzione allo studio e alla progettazione di sistemi innovativi per
applicazioni tecnologiche. Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca
nazionali ed europei e ha collaborato con aziende di diversi settori. È
Presidente della Società Ceramica Italiana dal 2023 e Direttrice del Master
universitario di II livello in "Impresa e Tecnologia Ceramica" dal 2019.
Nel 2025 ha ricevuto il riconoscimento di Fellow of ECerS dalla Società
Ceramica Europea. È Associate Editor del *Journal of the American Ceramic
Society*, dell'*International Journal of Applied Ceramic Technology* e
della rivista *Ceramics*. È autrice di oltre 200 articoli su riviste
scientifiche internazionali, due capitoli di libro e oltre 200 contributi a
congressi nazionali e internazionali
La *Società Ceramica Italiana*, fondata nel 1972 a Bologna, è
un'associazione scientifico-culturale che riunisce studiosi universitari,
ricercatori, tecnici e professionisti del settore ceramico. La Società
promuove la diffusione della cultura e della tecnologia ceramica, favorendo
il confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e mondo
industriale. Attraverso gruppi di lavoro, iniziative formative, convegni e
riconoscimenti scientifici, contribuisce allo sviluppo delle conoscenze sui
materiali ceramici e rappresenta l'Italia nell'ambito della Società
Ceramica Europea.