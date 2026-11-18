(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - In relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore circa un presunto depotenziamento dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati, la ASL Roma 6 ritiene doveroso fornire alcune precisazioni affinché i cittadini possano disporre di informazioni corrette e aderenti ai contenuti del nuovo Atto Aziendale.
Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di informazione, a cui è stata richiesta puntuale rettifica, il Pronto Soccorso di Frascati non chiude e non è prevista alcuna interruzione del servizio.
La riorganizzazione delle strutture aziendali riguarda esclusivamente aspetti organizzativi e amministrativi che non incidono sulla continuità dell’assistenza sanitaria garantita ai cittadini. Proprio nell’ottica di un ulteriore rafforzamento del presidio è in programma l’avvio delle procedure concorsuali per la copertura della direzione del Pronto Soccorso.
Risultano inoltre prive di fondamento le affermazioni secondo cui l’Ospedale di Frascati perderebbe il servizio di Dermatologia.
Al contrario, il nuovo Atto Aziendale introduce un importante elemento di sviluppo con l’istituzione della UOSD di Endocrinologia, disciplina di grande rilevanza clinica che arricchisce l’offerta sanitaria del presidio ospedaliero e dell’intero territorio dei Castelli Romani.
È altrettanto necessario precisare che l’attività di Audiologia indicata nell’articolo non rappresenta un servizio ospedaliero attualmente operante presso Frascati, mentre la rete assistenziale ORL continua ad essere garantita attraverso le strutture aziendali dedicate.
Per quanto riguarda l’Ospedale di Marino, l’assistenza cardiologica non viene soppressa. Le prestazioni continueranno ad essere assicurate nell’ambito delle attività ambulatoriali, come accade oggi, all’interno dell’organizzazione del presidio Frascati-Marino, nel rispetto di criteri di appropriatezza organizzativa e utilizzo efficiente delle risorse pubbliche.
La ASL Roma 6 ribadisce il proprio impegno nel rafforzamento dei servizi sanitari, nel miglioramento dell’assistenza ai cittadini e nella diffusione di informazioni corrette, trasparenti e verificabili.
Nessun reparto chiude, nessun Pronto Soccorso viene soppresso: i servizi vengono mantenuti e, in alcuni casi, potenziati.