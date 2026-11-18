(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - “Le sanzioni decise oggi dal Consiglio Ue colpiscono centrali della disinformazione e gruppi di hacker che da tempo prendono di mira i Paesi europei. È una scelta giusta e anche una presa d’atto, anche se non proprio tempestiva, che le minacce alla nostra sicurezza non passano più soltanto per i confini ma per le nostre reti, i nostri dati e le nostre opinioni pubbliche. Per questo, per noi la difesa non è mai stato semplice riarmo ma innanzitutto protezione delle infrastrutture digitali, della sicurezza dei dati e, su tutto, della libertà di ciascun cittadino di formarsi un giudizio senza manipolazioni. Oggi l’Europa ha mostrato di saper agire da soggetto politico e non solo da mercato. È la strada giusta e va percorsa fino in fondo, con più coordinamento tra gli Stati, più investimenti nella sicurezza cyber e una voce sola verso chiunque tenti di condizionare le nostre democrazie, che non sono deboli perché aperte ma lo diventano solo se rinunciano a difendersi nel modo adeguato”. Così Stefania Craxi, presidente dei senatori di Forza Italia.
Trending
- Guerra ibrida: Craxi (FI), bene sanzioni UE, l’Europa impara a difendere la sua democrazia
- ‘Un amico per la vita’, microchip gratuito e adozione: ad Anzio una domenica dedicata agli animali
- L’AUTORITA’ GARANTE PRIVACY ITALIANA ELETTA NEL COMITATO DIRETTIVO DELLA GLOBAL PRIVACY ASSEMBLY
- PD: domani incontro su università e ricerca con Schlein e rappresentanti di associazioni e opposizioni
- Intelligenza artificiale e cybersecurity, il 90% degli esperti considera superato il penetration test annuale: privacy e sicurezza dei dati frenano la nuova rivoluzione digitale
- Ospedale di Frascati: nessuna chiusura del Pronto Soccorso, al lavoro per potenziare il presidio Frascati-Marino
- Cristina Siligardi rieletta alla presidenza della Società Ceramica Italiana
- SALUTE DIGITALE DEI MINORI, GIRELLI (PD): NON BASTANO I DIVIETI. SERVONO EDUCAZIONE E CONSAPEVOLEZZA
- Fragola Igp, Masaf riconosce Consorzio di tutela
- Consorzio Agrario e studenti del Bocchialini: il futuro dell’agricoltura prende il volo con AgriDrive 5.0
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu