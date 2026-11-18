(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Non si ferma la pressione operativa dei Carabinieri della Compagnia di Anzio volta al ripristino della legalità e alla bonifica delle principali aree sensibili della città. Dopo le recenti e incisive operazioni portate a termine ad Anzio Colonia e nell’area della stazione ferroviaria di Lavinio, la costante azione di controllo del territorio dell’Arma si è concentrata nel quartiere Europa, tradizionalmente interessato da dinamiche di spaccio su strada.
Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Anzio, impiegati in un mirato servizio in abiti civili, hanno notato uno stazionamento sospetto nell’androne di una palazzina di Corso Italia. All’atto del controllo, gli operanti hanno identificato tre soggetti del posto: tra questi un noto assuntore di sostanze stupefacenti e un giovane gravato da specifici precedenti per droga. Insieme a loro era presente un 15enne, anch’egli già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Alla vista dei militari, il minore ha tentato repentinamente di disfarsi di un involucro gettandolo a terra dietro i propri piedi. Il pacchetto è stato immediatamente recuperato dai Carabinieri: al suo interno erano custoditi 15 singoli involucri in carta stagnola contenenti complessivamente oltre 3 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio. Valutata la flagranza del reato, il 15enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza per i Minorenni di Roma a disposizione della competente Autorità Giudiziaria minorile.
Si precisa che il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.