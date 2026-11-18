(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Sarà una giornata dedicata agli animali quella di domenica 29 novembre, con possibilità di microchippare gratuitamente e adottare un pelosetto. L’iniziativa ‘Un amico per la vita’, organizzata dall’associazione Marea Aps con il patrocinio del comune di Anzio e in collaborazione con la Regione Lazio, la Asl Roma 6 e la Protezione civile di Anzio, si svolgerà in piazza Garibaldi dalle 10 alle 16.
Per usufruire del servizio di microchip, sia per cani sia per gatti, i residenti nel comune di Anzio potranno prenotarsi al numero whatsapp 3514693673, indicando nome e cognome del proprietario, il nome, la razza e l’età dell’animale.
“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione Marea – dichiarano in una nota congiunta l’assessore all’ambiente, Luca Brignone e il presidente della commissione ambiente, Giovanni Garito – perfettamente in linea con l’indirizzo politico espresso da tutta la commissione. Dopo l’approvazione del regolamento per la tutela animali, prosegue il percorso dell’Ente per la promozione del benessere degli amici a quattro zampe. Ricordiamo che microchippare i cani di proprietà è un obbligo di legge e presto potrebbe diventarlo anche per i gatti: questa iniziativa rappresenta, quindi, un’opportunità fondamentale per tutti i possessori di animali di Anzio. Ringraziamo tutti i volontari – concludono Brignone e Garito – che quotidianamente si occupano degli animali sul nostro territorio ed in particolare quanti si fanno promotori delle adozioni“.
Durante l’iniziativa, sarà possibile avere informazioni e vedere le foto per adottare uno dei cani del comune di Anzio ospitati nel canile di Alba Dog e per adottare un micio salvato dalle volontarie del territorio, nonché ricevere indicazioni dalla protezione civile sul percorso di ingresso per il progetto unità cinofila.