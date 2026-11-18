L’Autorità Garante Privacy italiana è stata eletta nel Comitato direttivo della Global Privacy Assembly. L’annuncio è stato dato nella closed Session della GPA a Bruxelles, l’organismo internazionale che raggruppa circa 140 autorità di protezione dati di tutto il mondo.

L’Autorità Garante italiana, insieme alla National Data Protection lussemburghese (anch’essa eletta), farà parte insieme alle autorità canadese, bulgara e keniota, del Comitato direttivo dell’Assemblea per i prossimi due anni.

“Si tratta di un importante riconoscimento internazionale dell’attività dell’Autorità italiana” – ha affermato la Vice Presidente Ginevra Cerrina Feroni – “inaspettata per certi versi, considerata la forte concorrenza che si era creata in questa occasione. Sarà un impegno importante per il Collegio e per l’Ufficio a cui vanno il ringraziamento per gli sforzi sin qui compiuti e per quelli che ci aspettano. Un ringraziamento spetta anche al Presidente Gpa Philippe Dufresne”.

“È con orgoglio che ci accingiamo ad affrontare questa nuova e importante sfida – ha aggiunto Agostino Ghiglia, membro del collegio del GPDP – per cui ringraziamo le Colleghe e i Colleghi delle altre Nazioni, che hanno voluto riconoscere all’Italia il ruolo propulsivo svolto ai prodromi dell’IA generativa (Replika, Tik Tok, ChatGPT, ChratcterAI) e la fattiva e sempre presente attività ai tavoli internazionali per la difesa dei diritti fondamentali dei cittadini”.

“Ringraziamo, oltre al Presidente Pasquale Stanzione per la costante e fattiva presenza, Riccardo Acciai, responsabile del Servizio internazionale che con tutto il Dipartimento ha perorato e presidiato le posizioni italiane in tutti i gruppi e sottogruppi di questa importante Organizzazione”.

I lavori della Global Privacy Assembly termineranno oggi.