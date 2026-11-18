«Abbiamo presentato questa proposta di legge puntando soprattutto sull’educazione, perché non è con i soli divieti che possiamo pensare di incidere davvero sul nostro futuro digitale». Lo dichiara Gian Antonio Girelli, deputato del Partito Democratico e primo firmatario della proposta di legge sulla promozione della salute digitale dei minori.

«L’obiettivo è affrontare una sfida sempre più urgente: accompagnare bambini e adolescenti verso un rapporto sano, equilibrato e consapevole con le tecnologie digitali. Per farlo servono educazione digitale nelle scuole, sostegno alle famiglie, prevenzione e maggiore attenzione ai rischi legati all’uso eccessivo e compulsivo di smartphone e piattaforme online.

La proposta prevede un Piano nazionale per la salute digitale dei minori, il coinvolgimento del sistema sanitario, un Osservatorio nazionale e campagne di informazione e sensibilizzazione.

Non vogliamo demonizzare la tecnologia, che rappresenta una straordinaria opportunità, ma fornire ai ragazzi gli strumenti per utilizzarla senza esserne condizionati. La strada è costruire consapevolezza, responsabilità e competenze, mettendo al centro la salute e la crescita delle nuove generazioni», conclude Girelli.