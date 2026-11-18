(AGENPARL) - Roma, 18 Novembre 2026 - Domani alle 15, nella sala Sassoli della sede nazionale PD, si terrà l’incontro “Università e Ricerca. Due beni pubblici essenziali per un’Italia più giusta e moderna”. L’iniziativa, che sarà introdotta da Alfredo D’Attorre, vedrà la partecipazione di Elly Schlein. Interverranno esponenti e parlamentari delle forze di opposizione, rappresentanti di associazioni di studenti, dottorandi, ricercatori e docenti, dirigenti di forze sindacali, rappresentanti del mondo accademico e degli enti di ricerca. L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube del Partito Democratico.
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