BJK CUP FINALS A SHENZHEN – PRIMA CONVOCAZIONE IN AZZURRO PER TYRA GRANT

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Gentile collega,
Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, ha convocato Tyra Grant per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2025. L’evento è in programma dal 16 al 21 settembre sui campi della Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen (Cina).
La 17enne — nata a Roma il 12 marzo del 2008 — è alla prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore e farà questa prima esperienza in azzurro al fianco di Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini.
Le azzurre – campionesse in carica in virtù del successo centrato a Malaga lo scorso novembre – esordiranno il 16 settembre alle 17:00 ora di Shenzhen (le 11:00 del mattino in Italia) contro le padrone di casa della Cina. In caso di successo, l’Italia tornerebbe in campo il 19 settembre, sempre alle ore 11:00 italiane, contro Spagna o Ucraina. La finale è prevista, invece, il 21 settembre.
Match live e in esclusiva su SuperTennis Tv, SuperTennis Plus e SupertenniX.
Grazie e buon lavoro
[cid:479853fe-c07e-49eb-8478-71629c9889f2]
Ufficio Stampa
Gruppo FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel
FITP Business & Media
00135 Roma
fitp.it I supertennis.tv
[Immagine che contiene simbolo Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene cerchio, Elementi grafici, simbolo, Carattere Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene simbolo, cerchio, Elementi grafici, logo Descrizione generata automaticamente] [Immagine che contiene logo, simbolo, cerchio, Elementi grafici Descrizione generata automaticamente]
[Immagine che contiene vestiti, persona, sorriso, Viso umano Descrizione generata automaticamente]
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Gentile collega,