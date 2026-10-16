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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – prosegue l’iter per l’apertura di quattro nidi

RedazioneBy Nessun commento4 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2026 - PROSEGUE L'ITER PER L'APERTURA DI QUATTRO

NUOVI NIDI D'INFANZIA COMUNALI

PER OLTRE 100 FAMIGLIE

A GIORNI IL NUOVO BANDO PER LE ISCRIZIONI

LACOPPOLA: "IMPORTANTE OPPORTUNITÀ PER DECINE DI FAMIGLIE.

MESSI IN CAMPO TUTTI GLI SFORZI PER MANTENERE

LA GESTIONE COMPLETAMENTE PUBBLICA E INTERNALIZZATA"

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che prosegue l'iter amministrativo per consentire l'apertura dei primi quattro nuovi nidi d'infanzia comunali, realizzati anche con risorse PNRR (Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1).

In vista delle nuove aperture, nei prossimi giorni la ripartizione PEG pubblicherà un nuovo bando per consentire l'iscrizione alle quattro strutture. La pubblicazione di un nuovo avviso, ulteriore rispetto al bando conclusosi la scorsa estate, si è resa necessaria per garantire la partecipazione a tutte le famiglie , anche a chi non è presente nelle liste d'attesa attualmente valide.

L'amministrazione conferma la volontà di procedere con la gestione diretta anche delle quattro nuove strutture, in linea con la tradizione consolidata di gestione del servizio nido.

Pertanto, sono state completate le procedure di assunzione di otto educatori di asilo nido ed è stato disposto lo scorrimento di graduatoria di concorso per ulteriori dodici unità, per un totale di venti nuovi educatori da destinare ai nidi comunali, che forniranno il servizio a oltre 100 famiglie .

Al fine di attivare quanti più posti nido possibili per le famiglie in lista d'attesa, anche in considerazione della necessità di raggiungere l'obiettivo di servizio "asili nido" necessario per l'assegnazione del Fondo speciale per l'Equità del Livello dei Servizi (FELS), con delibera di giunta, per far fronte alle esigenze di organico, si proporrà di ridefinire il rapporto numerico tra educatore e minori, comunque migliorativo rispetto ai criteri minimi stabiliti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 come segue:

– 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;

– 1 educatore ogni 7 bambini iscritti di età compresa tra i 13 e i 24 mesi;

– 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 25 e 36 mesi.

"Siamo felici di potere confermare alle famiglie che il percorso verso l'apertura dei quattro nuovi nidi prosegue e a giorni pubblicheremo un nuovo bando, con cui saranno messi a disposizione oltre un centinaio di posti aggiuntivi, che potenzieranno in modo strategico l'attuale offerta – spiega l'assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola – e daranno un primo scossone alle lunghe liste di attesa. Si tratta di una novità particolarmente attesa dai genitori, viste le numerose richieste di iscrizione che arrivano ogni anno e, soprattutto, l'alto indice di gradimento del servizio comunale, considerato un'eccellenza in primis dalle famiglie che lo frequentano.

È motivo di grande orgoglio, poi, potere finalmente aprire nidi comunali in quartieri che ne erano sprovvisti, come San Paolo e Palese, così da arricchire parti importanti di città di presidi educativi per la prima infanzia e di servizi di conciliazione vita lavoro essenziali.

Ci tengo a fare un'ultima considerazione sul tema della gestione dei nuovi nidi PNRR, dibattuto ormai da mesi a livello nazionale, e che ha raccolto numerosi appelli dei sindaci italiani e dell'Anci. L'impegno che abbiamo messo in campo con un lavoro multidisciplinare, è volto a mantenere la gestione completamente pubblica e internalizzata anche dei nostri nuovi nidi: una scelta che sta richiedendo uno sforzo straordinario, in primis assunzionale, che continueremo a portare avanti, si spera con la collaborazione di tutte le parti. A tal fine, contestualmente, stiamo creando un tavolo permanente con tutte le ripartizioni competenti per materia, la direzione generale e le parti sociali per approfondire insieme e condividere le prospettive gestionali e i prossimi stupidi per l apertura dei restanti nidi nel 2027".

(AGENPARL)
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