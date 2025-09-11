(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *OGGI CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI “VENEZIA IN BICI”* —
Oggi, giovedì 11 settembre, alle ore 11 alla Biblioteca Civica VEZ di
Mestre, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Venezia in
Bici”, il nuovo festival dedicato alla mobilità sostenibile e alla
promozione dell’uso della bicicletta in città.
L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si rivolge ad appassionati e
curiosi, a chi usa la bicicletta ogni giorno e a chi pedala solo per piacere.
Il festival proporrà un ricco programma che spazia dai check up meccanici
gratuiti e i test bici, ai talk con ospiti e storie di viaggio, fino alla
musica dal vivo e allo street food, con dieci escursioni pensate per
soddisfare ogni gusto e livello di esperienza.
Alla conferenza, interverranno gli assessori ai Lavori pubblici, Francesca
Zaccariotto, all’Urbanistica, Massimiliano De Martin, e il vicesindaco,
Andrea Tomaello. Verrà presentato il calendario completo degli appuntamenti
e illustrate le attività in programma.
Venezia, 11 settembre 2025
