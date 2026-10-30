Foire del Alpes 2026 – Due giornate dedicate all’allevamento valdostano e alle tradizioni rurali

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Aosta, venerdì 30 ottobre 2026
Il 7 e 8 novembre all'Arena Croix-Noire di Aosta, alla scoperta degli animali, con laboratori per bambini e prodotti del territorio
La manifestazione è realizzata in collaborazione con l'Associazione Regionale Allevatori Valdostani (AREV), Association Batailles des Chèvres e Coldiretti Valle d'Aosta, insieme agli allevatori e a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio zootecnico valdostano, con particolare attenzione alle razze allevate nelle aziende agricole della regione, e di offrire al pubblico un'occasione per conoscere da vicino il lavoro degli allevatori, le tradizioni rurali e le produzioni locali.
Capre, pecore, cavalli, pony, muli, asini, conigli e alpaca saranno tra i protagonisti di due giornate dedicate a una componente importante dell'agricoltura di montagna, che contribuisce alla vitalità delle vallate e alla gestione dei pascoli.
«Quando parliamo di zootecnia valdostana – ha sottolineato l'Assessore Speranza Girod – il pensiero va spesso all'allevamento bovino, che costituisce un pilastro della nostra agricoltura e delle nostre produzioni di qualità. Il patrimonio zootecnico della Valle d'Aosta, però, è più ampio e diversificato e merita di essere conosciuto e valorizzato in tutte le sue espressioni. La Foire des Alpes è un'occasione per riconoscere il lavoro degli allevatori e dare visibilità a realtà che contribuiscono a mantenere vivo il nostro territorio. È anche un'opportunità per avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e trasmettere loro il valore delle nostre tradizioni».
Animali, dimostrazioni e attività per tutta la famiglia
La manifestazione aprirà al pubblico sabato 7 e domenica 8 novembre alle ore 10. Sarà possibile visitare gli spazi dedicati agli animali, gli stand e le aree riservate alle dimostrazioni artigianali, tra cui la lavorazione del cuoio, la vannerie e la tosatura delle pecore.
Entrambe le giornate proporranno numerose attività per famiglie e bambini. Dalle 10 alle 17 si svolgeranno laboratori dedicati alla lana, al legno e alla trasformazione del latte, oltre ad attività con giochi tradizionali in legno.
Tra le proposte figurano i laboratori sulla filiera della lana curati da Les Tisserands, con la realizzazione di bracciali, arazzi e altri manufatti; le attività di tintura della lana di Fiorifiliecolori; i laboratori di falegnameria de L'Artisanà Vallée d'Aoste; «La magica officina del formaggio» dell'Institut Agricole Régional e le attività dedicate alla scoperta degli animali della Valle d'Aosta a cura del Corpo forestale valdostano. Partecipando alle diverse attività, i bambini potranno completare il proprio "AgriPassaporto" e ricevere in omaggio la mascotte/un regalo speciale della Foire des Alpes.
Sabato mattina, dalle 10 alle 14, è prevista l'esibizione del gruppo «Le nostre Valli», che accompagnerà i visitatori con il proprio repertorio musicale.
Le premiazioni in programma
Sabato 7 novembre, dalle 13.30 alle 16.30, si svolgeranno le premiazioni della rassegna ovicaprina, con il coinvolgimento degli esperti AREV.
Domenica 8 novembre la manifestazione riaprirà alle ore 10, con la partecipazione di un gruppo folkloristico. Alle ore 11 si terrà la premiazione del concorso «Animali e pascoli creativi», dedicato alle classi che hanno partecipato all'iniziativa. Anche i visitatori potranno prendere parte all'iniziativa esprimendo la propria preferenza sugli elaborati in concorso. Le iscrizioni sono ancora aperte e i lavori potranno essere consegnati entro giovedì 5 novembre.
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti il mercato dei prodotti agroalimentari locali, a cura di Coldiretti Valle d'Aosta, e un'esposizione di campane e campanacci, testimonianze della cultura e delle tradizioni dell'allevamento alpino.
Le proposte gastronomiche
Per il pranzo saranno disponibili due aree food dedicate alla ristorazione: presso il padiglione esterno sarà proposto un menù dedicato al settore ovicaprino, mentre all'interno dell'arena, presso lo stand AREV, sarà possibile degustare hamburger preparati con carne "valdonostrana".
Per maggiori informazioni e per il programma completo, consultare questo link.
Locandina evento
Foto
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