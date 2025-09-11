GOLF – Cristiano Berlanda nel Team Europe della “Ryder Cup” Paralimpica

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 GOLF
Cristiano Berlanda nella squadra Europea della “Ryder Cup” Paralimpica
Dal 21 al 24 settembre, a Phoenix, si gioca la 31ª Phoenix Cup, una delle competizioni più prestigiose del golf paralimpico mondiale, conosciuta anche come la Ryder Cup Paralimpica
Non si chiama Ryder Cup, ma è come se lo fosse. La 31ª Phoenix Cup, che si disputerà a Phoenix dal 21 al 24 settembre, è una delle competizioni più prestigiose e attese del golf paralimpico mondiale ed è universalmente conosciuta come la Ryder Cup Paralimpica. In questa edizione, per la prima volta, al via ci sarà anche un italiano, il lecchese Cristiano Berlanda, classe 1974. Un appuntamento, quello in programma negli Stati Uniti, che va ben oltre lo sport: qui si incontrano passione, talento e determinazione, in una sfida che unisce atleti di altissimo livello provenienti da due continenti.
La squadra Europea, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno sull’Old Course di St Andrews, scenderà in campo per difendere con orgoglio la prestigiosa Coppa vinta a pochi chilometri da Edimburgo. Dall’altra parte ci sarà la squadra statunitense che proverà invece con tutte le sue forze a riconquistare il trofeo davanti al proprio pubblico.
Al suo esordio nel team europeo, Cristiano Berlanda vive una vigilia di forti emozioni. Il golfista focomelico, che da anni calca i campi di tutta Europa con risultati eccellenti, è stato convocato a marzo dal capitano inglese Graham Moore e la notizia, ovviamente, è stata accolta con grande gioia. Da quel momento, insieme al commissario tecnico della Nazionale Nicola Maestroni, Berlanda ha intrapreso un intenso percorso di preparazione tecnica non trascurando la parte atletica.
“Cristiano ha tutte le carte in regola per dare il massimo e portare un grande risultato alla squadra europea” afferma l’allenatore Nicola Maestroni, che lo segue da vicino. Il torneo, che si giocherà sul percorso del Raden Golf Club di Phoenix con la formula classica della Ryder Cup, si preannuncia acceso e combattuto.

