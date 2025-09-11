Gli Stati Uniti spingono l’Europa a sostituire il gas russo con quello americano

Gli Stati Uniti hanno un obiettivo chiaro: azzerare gli acquisti di gas russo da parte dell’Europa, sostituendoli interamente con risorse energetiche americane. È quanto ha dichiarato Chris Wright, Segretario del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, durante un briefing telefonico.
Wright, attualmente in Europa, ha spiegato che la strategia americana è quella di “destinare le esportazioni di energia americana ai nostri alleati in tutto il mondo”. Secondo lui, questo permette ai Paesi di approvvigionarsi da “amici affidabili” piuttosto che da “avversari”.
“Credo che questo punto sia fondamentale qui in Europa, dove quasi il 50% del gas naturale importato proveniva dalla Russia. Stiamo lavorando per azzerare questa quota,” ha affermato Wright. Ha aggiunto che le esportazioni di energia dagli Stati Uniti sono state il fattore principale che ha finora colmato il divario lasciato dalla riduzione delle forniture russe.