(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 BALBOA: A CINECITTA’ L’ANTEPRIMA DEL PRIMO FAN FILM DEDICATO ALLA SAGA DI ROCKY
Dopo cinquant’anni dalla nascita della saga che ha ispirato intere generazioni, arriva “Balboa”, il primo film-omaggio al mondo dedicato a Rocky, scritto e diretto da Mirko Alivernini. Un progetto unico, nato dall’amore per il cinema e per l’icona Sylvester Stallone, che ha fatto vibrare il cuore di milioni di spettatori.
Girato e costruito interamente con tecnologie di ultima generazione – tra cui smartphone con doppia intelligenza artificiale – “Balboa” non è solo un film, ma una dichiarazione d’amore al mito. Un’opera che non punta al lucro, ma all’emozione pura, al ricordo, al rispetto per una saga che ha cambiato il modo di raccontare il pugilato sul grande schermo.
Il pubblico vivrà questa esperienza in anteprima assoluta sabato 20 settembre nella prestigiosa Sala Fellini di Cinecittà Studios a Roma con due appuntamenti riservati, entrambi a numero chiuso e solo su prenotazione. Il primo alle ore 18 e il secondo alle ore 20.30.
A presentare la serata sarà Angelo Martini (conduttore di “Numeri Uno” su Rai 2), che accompagnerà gli ospiti in questo emozionante viaggio. Alle anteprime sono stati invitati numerosi personaggi del mondo della televisione, del cinema e dello spettacolo ma anche personaggi di spicco della politica e della diocesi italiana come il Vescovo Antonio Staglianò. Fra gli altri invitati citiamo il Maestro Pierfrancesco Pingitore, Guido e Maurizio De Angelis, noti per aver formato lo storico duetto degli Oliver Onions, autori di molte sigle TV, Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, Barbara Galimberti, il cantautore Tony Malco, l’attrice Loredana Cannata, proveniente dalle disavventure dell’Isola dei Famosi, Franco Nero e tanti altri registi e produttori cinematografici italiani.
Da mesi gli addetti ai lavori e gli appassionati attendono con trepidazione l’uscita di questo film. Online sarà possibile scoprire l’intero cast d’eccezione, che ha contribuito alla realizzazione di un progetto già destinato a rimanere nella memoria di tutti i fan di Rocky tra cui Sebastian Gravanti, Noemi Caneva, Massimo Vanni special guest, Ottaviano Dell’Acqua, Luigi Converso, Diego Triolo, Lucrezia Lucigna, Sergio Gorga, Roberta Aguzzi, Stefania Della Rocca, Vincenzo della Corte, Valter D’Errico, Maurizio Lucarelli, Roberto Bonaccorsi e tanti altri. Al termine della proiezione si terrà un dibattito con il regista e gli ospiti.
Mirko Alivernini si conferma ancora una volta come il primo regista italiano ad aver utilizzato tecnologie d’avanguardia nella produzione cinematografica, dimostrando come l’innovazione possa diventare strumento al servizio della passione e della memoria. “Balboa” non è solo un film: è un omaggio senza precedenti, un regalo fatto col cuore a Sylvester Stallone e a tutti gli amanti della saga più importante del pugilato. Il film sarà disponibile online gratuitamente per tutto il pubblico a partire da lunedì 6 di ottobre 2025.
