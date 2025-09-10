L’Aquila – domani seduta del Consiglio comunale

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 L’Aquila, 10 settembre 2025
Consiglio comunale, domani i nuovi revisori dei conti e l’acquisizione dell’ex Inam
Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 settembre, alle ore 9.30, in seconda convocazione nell’aula consiliare Tullio De Rubeis della residenza municipale di palazzo Margherita. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.
All’ordine del giorno, gli atti non discussi lo scorso primo settembre, quando la seduta andò deserta per mancanza del numero legale. Si tratta della nomina del presidente e la formalizzazione del collegio dei tre revisori dei conti per il triennio 2025-2028 e della proposta di deliberazione relativa alle determinazioni da assumere in ordine all’acquisizione al patrimonio comunale, e ai successivi interventi, dell’immobile ex Inam di via XX settembre.
Sarà esaminato anche l’ordine del giorno a firma dei consiglieri Stefano Albano (capogruppo Pd) e Paolo Romano (capogruppo L’Aquila nuova), finalizzata all’estensione del servizio di scuolabus agli studenti delle medie di primo grado del territorio comunale.
