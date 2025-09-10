(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 CS – Panza (Lega) – La Lega mantiene la promessa: dignità e futuro per le Terre Alte
Roma -11-09-2025- “Oggi è una giornata straordinaria per le nostre montagne e per chi le abita. Finalmente le terre alte del nostro Paese ricevono il giusto riconoscimento che meritano. Dopo anni di chiacchiere e buoni propositi, grazie alla Lega si è passati dalle parole ai fatti.
Un ringraziamento sincero al ministro Calderoli, che ha avuto la pazienza di ascoltarmi, assecondarmi e, a volte, anche di sopportarmi. Un grazie anche a tutta la maggioranza parlamentare che non ha mancato questa occasione storica.
Ma il lavoro non è finito, tutt’altro. Ora che le risorse ci sono, la sfida è spenderle bene, con responsabilità e concretezza, per restituire dignità e futuro a tutte le genti di montagna.”
Nota del responsabile per le politiche montane della Lega Alessandro Panza.
