(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Caccia, Bruzzone (Lega): legge Montagna finalmente fa chiarezza. Grazie Calderoli
Roma. 10 set. – “Una buona notizia per le montagne italiane e per chi le vive, come i cacciatori: grazie alla legge Calderoli per valorizzare la montagna, diventa legge anche la proposta voluta dalla Lega per consentire l’attività venatoria nei valichi montani. Finalmente si porta chiarezza, nel rispetto delle norme in vigore e a scanso di equivoci o interpretazioni. La Lega e il ministro Calderoli hanno ascoltato le istanze di chi la montagna la vive ogni giorno, di chi ci lavora e di chi la frequenta nel tempo libero. Il via libera a questa legge premia chi davvero ama e rispetta la montagna, come i cacciatori fanno da sempre”.
Queste le dichiarazioni di Francesco Bruzzone, deputato della Lega e responsabile dipartimento Caccia per il partito.
