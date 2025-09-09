(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Comunicato stampa n. 8.896
Uffici servizio Traffico e segnaletica si trasferiscono in Via Santa Colomba
Benevento, 9 settembre 2025 – A partire da domani mercoledì 10 Settembre gli Uffici del Servizio Traffico e Segnaletica (preposti al rilascio delle Autorizzazioni accessi veicolari nelle Zone a Traffico Limitato nonché di tutti i provvedimenti concernenti Passi Carrabili, Occupazioni di Suolo Pubblico temporanee per lavori edili, Gestione Traffico e Manutenzione Segnaletica sulle viabilità comunali) saranno operativi presso la nuova sede sita in Via Santa Colomba n° 2 co Comando Polizia Municipale. Restano invariati gli orari di apertura al pubblico: Lunedì ore 9:30 – 12:00, Mercoledì ore 9:30 – 12:00, Giovedì ore 15:00 – 17:00.
