CS – GINOSA (TA) Scuola Lombardo Radice: verifiche tecniche in corso. Misure precauzionali per garantire la sicurezza degli alunni

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - *COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO*
*COMUNE DI GINOSA – I.C. CALO' – DELEDDA – BOSCO*
Scuola Lombardo Radice: verifiche tecniche in corso. Misure precauzionali
per garantire la sicurezza degli alunni
Stamattina, presso il plesso scolastico Lombardo Radice di Ginosa, si è
svolto un sopralluogo tecnico a seguito della comparsa di alcune
fessurazioni riscontrate in una porzione dell'edificio.
Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Vito Parisi, l'assessore Amedeo
Clemente, la dirigente scolastica prof.ssa Marianna Galli, i referenti del
plesso, il responsabile della sicurezza, ing. Vincenzo Brunone, e l'ing.
Giuseppe Tortorella, tecnico del Comune di Ginosa.
del personale scolastico, è stata decisa la sospensione delle attività
didattiche nel plesso fino a lunedì 12 ottobre 2026.
Nella giornata di lunedì saranno effettuati ulteriori accertamenti tecnici
e saggi specifici, necessari a individuare le cause delle fessurazioni e a
definire gli eventuali interventi da realizzare.
Contestualmente, l'Amministrazione comunale e la Dirigenza scolastica hanno
concordato alcune misure organizzative per assicurare la continuità delle
attività didattiche in condizioni di sicurezza.
In particolare, è previsto esclusivamente il trasferimento temporaneo delle
tre classi quinte della scuola primaria in altri spazi scolastici idonei.
La sistemazione temporanea delle tre classi quinte sarà mantenuta fino al
31 ottobre 2026, termine entro il quale si prevede di completare gli
approfondimenti tecnici e gli eventuali interventi di messa in sicurezza e
ripristino necessari.
Si tratta di una scelta improntata alla massima prudenza, assunta
congiuntamente dall'Amministrazione comunale e dalla Dirigenza scolastica.
«La sicurezza dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale
scolastico viene prima di ogni altra considerazione – spiegano il Sindaco
Parisi e la Dirigente Galli – per questo abbiamo scelto di intervenire
tempestivamente, senza sottovalutare alcun segnale e disponendo tutti gli
approfondimenti tecnici necessari.
Siamo consapevoli dei disagi che queste decisioni possono comportare per le
famiglie, ma riteniamo fondamentale garantire che le attività scolastiche
si svolgano esclusivamente in ambienti adeguati e sicuri».
L'Amministrazione comunale e la Dirigenza scolastica stanno lavorando in
stretto coordinamento anche per gestire gli aspetti organizzativi e i
servizi collegati alle attività didattiche, limitando per quanto possibile
i disagi.
La situazione viene seguita con la massima attenzione e ogni decisione
successiva sarà assunta sulla base degli esiti delle verifiche tecniche.
Seguiranno tempestivi aggiornamenti sull'organizzazione delle lezioni e
sugli interventi programmati.
*Il Sindaco di Ginosa Vito Parisi*