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Puglia

Agenzia nr. 1680 – Sanità, Perrini (FdI): “Neuropsichiatria infantile e logopedia a Mottola e Massafra, liste d’attesa fino a 18 mesi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - Direttore Responsabile: Laura Sutto

Nota del consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Consiglio Renato Perrini, a seguito della richiesta di audizione in Commissione sanità dell'assessore alla sanità Donato Pentassuglia, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro, dei vertici della ASL e dei responsabili dei presidi di Massafra e Mottola, in merito alle liste d'attesa ai servizi di logopedia e neuropsichiatria infantile. 

"Fino a 18 mesi di attesa per permettere ai bambini di accedere ai servizi di logopedia o ai percorsi di riabilitazione presso l'UTR di Massafra e al servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Mottola: è una situazione inaccettabile. Serve chiarezza sui disservizi e sulle criticità gestionali delle due strutture.

Raccolgo ogni giorno le  segnalazioni  di genitori del territorio, esasperati da ritardi gravissimi che rischiano di compromettere l'efficacia e la continuità dei percorsi terapeutici in un'età delicatissima come quella evolutiva. I tempi di attesa attuali rappresentano un ostacolo insormontabile per tante famiglie. A subire le conseguenze più pesanti sono i nuclei familiari che non hanno le risorse finanziarie necessarie per rivolgersi ai centri privati. La  possibilità di accedere tempestivamente alle cure non può e non deve  dipendere dalle condizioni economiche dei singoli.

Oltre al problema dell'adeguamento degli organici, la richiesta di audizione mira ad approfondire gli aspetti organizzativi della gestione dei servizi. Nello specifico, sono stati evidenziati casi relativi a fasce orarie nelle quali il personale sanitario e riabilitativo risulterebbe presente in sede senza che vi siano pazienti inseriti nei turni di trattamento. Prima ancora di chiedere nuove risorse economiche alla Regione, occorre fare chiarezza e verificare se il personale e il monte ore attualmente a disposizione siano impiegati in modo efficiente e pienamente coerente con il fabbisogno.

(AGENPARL)
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